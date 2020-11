Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2017-2018 годы

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2017-2018 годы. В отчетный период компания продолжила поддержку социального предпринимательства в России, реализовала крупные благотворительные проекты и организовала волонтерские акции сотрудников. За время работы фонда «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков. Корпоративная социальная ответственность из года в год остается стратегически важным направлением деятельности Tele2. Компания на системной основе и в различных областях деятельности обеспечивает вклад в социально-экономическое развитие регионов страны. Оператор разрабатывает и предлагает качественные инновационные услуги и партнерские сервисы, которые делают повседневную жизнь и работу людей более комфортными и безопасными. Tele2 строит базовые станции в малонаселенных и отдаленных районах страны, где у людей зачастую нет доступа к мобильному интернету и качественной голосовой связи. В 2017-2018 гг. компания продолжила активную совместную работу с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», с которым сотрудничает уже более семи лет. Помощь фонду и его подопечным – ключевое направление деятельности оператора в области КСО. За два года на всероссийский конкурс «Навстречу переменам» поступило более 700 заявок от социальных предпринимателей. Десять участников стали победителями конкурсов в 2017-2018 годах. Каждый из них получил финансовую помощь в размере 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта, а также консультационную, организационную и информационную поддержку от фонда «Навстречу переменам» и Tele2. В 2018 году совместная социальная работа «Навстречу переменам» и Tele2 была отмечена премией «Импульс добра» как лучшая корпоративная программа по развитию социального предпринимательства. Свой вклад в поддержку социального предпринимательства могли внести все клиенты Tele2 через благотворительный сервис, запущенный оператором в декабре 2016 года. Общая сумма пожертвований абонентов Tele2 за 2017-2018 годы составила 10 736 614 рублей. Все собранные средства направлены на поддержку социально-предпринимательских проектов. В регионах присутствия Tele2 фокусируется на стратегической благотворительности и реализует системный подход к социальным инвестициям. Компания поддерживает партнерские проекты в области школьного, высшего и бизнес-образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Tele2 покупает современное медицинское оборудование для детских лечебных и реабилитационных учреждений и центров по работе с детьми с ограниченными возможностями, принимает участие в обустройстве центров для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Компания реализовала ряд совместных образовательных проектов с крупнейшими региональными вузами для сокращения разрыва между компетенциями выпускников и реальными потребностями рынка труда и бизнеса в Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке, Костроме, Пензе, Томске, Сургуте и других регионах. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Нижнем Новгороде Tele2 выступила партнером социально значимых культурных и спортивных мероприятий, а во Владимирской области и Великом Новгороде поддержала ряд благотворительных акций. Tele2 поддерживает инициативы различного масштаба в области социальной ответственности с участием своих сотрудников. Ежегодно более 100 специалистов Tele2 принимают участие в работе фонда «Навстречу переменам» в качестве волонтеров. В 2017-2018 гг. сотрудники Tele2 организовали множество социальных и благотворительных проектов в десятках регионов России, среди которых – поддержка ветеранов ВОВ и многодетных семей, помощь детским домам и реабилитационным центрам, поддержка областных центров социальной защиты детей, благотворительные акции по сбору средств на покупку предметов первой необходимости для детей с особенностями развития и инвалидов, донорство ради спасения тяжело больных детей и другие волонтерские акции. В последние годы в число приоритетов социальной политики входит поддержка экологических инициатив. Tele2 использует самое современное, экологически безопасное и энергоэффективное оборудование. Оператор выявляет и учитывает экологические риски и внедряет современные разработки по профилактике и минимизации негативных техногенных эффектов в своей деятельности и экономии природных ресурсов. Например, во многих регионах Tele2 запустила проекты по утилизации использованных батареек, в Санкт-Петербурге впервые в мире оператор создал генератор бесплатного 4G-интернета, использующий энергию дождя, а в Краснодаре – генератор, работающий на солнечной энергии. Ответственное отношение и профессиональный подход к бизнесу сформировали лучшую репутацию Tele2 в отрасли. С 2017 года компания ежегодно становится лидером в рейтинге деловой репутации авторитетной международной организации Reputation Institute среди отечественных телеком-компаний. Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Телекоммуникационная отрасль – одна из самых динамичных в экономике страны. Инновационные продукты, сервисы и технологии стремительно сменяют и дополняют друг друга, формируя новые вызовы для рынка. При этом неизменным остается ориентированность отрасли на людей. Мы стремимся максимально интегрировать социальную ответственность в бизнес-процессы компании, сделав ее неотъемлемой частью корпоративного управления. Эта стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу, но ее позитивные результаты заметны уже сегодня. Tele2 собственным примером доказывает, что ставка на инновационные продукты, отличный клиентский сервис и высокую социальную ответственность способствует достижению целей устойчивого развития и долгосрочного роста в стране». Всем пользователям доступны полная версия социального отчета и основные факты в формате ньюслеттера на сайте Tele2 в разделе «Социальная ответственность». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

