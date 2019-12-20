Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы

За два года на всероссийский конкурс «Навстречу переменам» поступило более 700 заявок от социальных предпринимателей. Десять участников стали победителями конкурсов в 2017-2018 годах. Каждый из них получил финансовую помощь в размере 1,2 млн рублей на реализацию своего проекта, а также консультационную, организационную и информационную поддержку от фонда «Навстречу переменам» и Tele2. В 2018 году совместная социальная работа «Навстречу переменам» и Tele2 была отмечена премией «Импульс добра» как лучшая корпоративная программа по развитию социального предпринимательства.