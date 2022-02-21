Контрабанда лесоматериалов грозит лишением свободы до 12 лет

Наказание за указанные действия предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без него и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.