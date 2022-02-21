Контрабанда лесоматериалов грозит лишением свободы до 12 лет

Контрабанда лесоматериалов грозит лишением свободы до 12 лет
Контрабанда лесоматериалов грозит лишением свободы до 12 лет
Сегодня, 12:03БизнесФото: 1mediainvest.ru
В Дальневосточной транспортной прокуратуре разъяснили, чем может обернуться нарушение закона в сфере экспорта леса.

Статьей 226.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Либо через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, поясняет начальник отдела по надзору за исполнением законов в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности Фёдор Степурин.

Лесоматериалами являются материалы из древесины, сохранившие ее природную физическую структуру и химический состав, получаемые из поваленных деревьев и их частей путем поперечного или продольного сечения (пиления, раскалывания, строгания).

Постановлением правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 лесоматериалы включены в перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Крупным размером признается их стоимость, превышающая 100 тыс. рублей.

В силу статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере является преступлением независимо от того, имело ли место перемещение данных товаров и ресурсов при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза или вывозе с нее.

Незаконным является перемещение товаров через таможенную границу:

— вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах;

— с сокрытием от таможенного контроля;

— с недостоверным декларированием или недекларированием товаров;

— с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах;

— с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Наказание за указанные действия предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без него и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Квалифицирующими признаками преступления, влекущими более строгую ответственность, являются:

— совершение деяния должностным лицом с использованием своего служебного положения;

— с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль.

За указанные действия виновное лицо может быть лишено свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в том же размере или без него, с ограничением свободы на срок до 1 года 6 месяцев или без такового.

Совершение преступления организованной группой наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в том же размере или без него и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

Сюжеты:
Приморье
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