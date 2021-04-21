Вставай, поднимайся, рабочий народ!

«Работает узбечка уборщицей у меня в офисе. Нужно два раза в неделю прийти и помыть полы и туалет на площади 40 квадратов. Работы на полчаса максимум. Первое время нанимал русских. Почти все через пару месяцев уходили в запой. Нанял узбечку. Уже третья за 5 лет в офисе, так как прошлые уезжали на родину и предупреждали об этом. При увольнении приводили своих подруг и сестер. Доволен полностью», — поделился бизнесмен Павел Салемонов.