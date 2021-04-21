Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Во Владивостоке резко сократилось количество иностранцев из Средней Азии, которые убирают мусор, подметают улицы и занимаются другими хозяйственными работами, благодаря которым город ставится чище. Секрет пропажи мигрантов, как и многие проблемы последнего года, кроется в пандемии COVID-19.
Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, по состоянию на март 2021 года в регионе насчитывается около 32,1 тысяч иностранцев из стран СНГ и лишь треть из них имеет право официально работать на предприятиях города и края.
Из-за этого сфера обслуживания, строительства и городского благоустройства начала испытывать нехватку рабочих кадров, так как приморцы не спешат становиться рабочими, уборщиками и дорожными специалистами за заработную плату от 25 до 30 тысяч рублей.
Как пример можно привести вакансии от муниципального учреждения «Содержание городских территорий», на которые уже на протяжении нескольких месяцев не могут найти сотрудников.
Как справляется приморский бизнес без рабочей силы из стран СНГ и насколько городу нужны мигранты, разбирался «Золотой Рог».
По данным миграционной службы, среди приехавших из стран содружества независимых государств, больше всего граждан Узбекистана. Порядка 90% из них приезжают в столицу Дальнего Востока на заработки.
Чуть меньше в регионе таджиков и киргизов. На четвертом месте по численности — китайцы, которые славятся своей быстротой и работоспособностью. Практически не встретить сейчас ни на стройках, ни в ремонтных бригадах северокорейских рабочих — их стало намного меньше из-за санкций Совета Безопасности ООН. В общей сложности иностранцы, приехавшие в регион на заработки, занимают всего 4% от всего трудоспособного населения Приморья, которое составляет порядка 900 тысяч человек.
Между тем, в конце 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому в стране в 2021 году должно сократиться количество мигрантов. Каждому региону выделили распределительные квоты. На Дальневосточный федеральный округ предоставлено всего 3700 квот и 500 из них досталось Приморскому краю.
В 2020 году на ДФО было выдано 4960 квот, что почти на четверть больше, чем на 2021. В Приморском крае количество допущенных мигрантов сократится в два раза: 1000 человек — на 2020 год, 500 человек — на 2021.
Тренд на сокращение специалисты фиксируют уже три года подряд. В 2018 году общее количество выданных разрешений составило 90 360, в 2019 — 83 480, в 2020 — 60 270, в 2021 — 39 325. Общее количество квот за четыре года сократилось более чем в два раза.
По данным, опубликованным МВД в ноябре 2020 года, общее количество трудовых мигрантов в России сократилось за год почти на четверть с 2,3 миллионов до 1,8 в период с 2019 по 2020 годы.
В связи с этим рынок труда РФ фиксирует недостаток в работниках на стройках, в сфере доставки и предпринимательства, так как многие сотрудники не могут приехать в страну из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
Из-за ограничений въезда в Россию, в связи с коронавирусом, подпитка Приморья трудовыми ресурсами ослабла. Местные строительные компании с трудом справляются с задачами без специалистов из Северной Кореи, которые специализируются в основном на бетонных работах. Управляющие компании, регулярно нуждающиеся в уборщиках, дворниках и рабочих за небольшую плату, сейчас также испытывают трудности.
Те, кто остался в Приморье, рассказывают, что они без работы не останутся и их труд нужен предприятиям края. Занятость для себя и своих земляков они обеспечивают с помощью телеграмм-каналов. Десятки объявлений о поисках горничных, поваров, уборщиц, штукатуров и маляров размещаются ежедневно.
Например, в один из супермаркетов Владивостока требуются уборщицы, повара и мойщики посуды. Заработная плата в 46 тысяч рублей и питание. Зарплата для плотников — сдельная. Порядка 60-80 тысяч рублей.
Специалисты отмечают, что за прошлый год из-за нехватки рабочих из Узбекистана и Киргизии, оплата их труда подскочила на 25% и сейчас они могут зарабатывать на стройке от 70 до 100 тысяч рублей.
Не так давно специалисты аналитического центра «Авито Работа» опросили порядка 10 тысяч граждан страны по поводу того, насколько они готовы занять место трудовых мигрантов. Около 35% респондентов отметили, что рассмотрят такую возможность только в крайнем случае, еще 24% оказались полностью готовы устроиться на работу вместо киргиза и узбека. Только 16% опрошенных заявили, что никогда не будут заниматься работой, выполняемой мигрантами.
Однако предприниматели не хотят брать приморцев на рабочие места, которые освободились от мигрантов. В первую очередь работодателей настораживает тяга соотечественников к алкоголю и к прогулам. Так, владельцы заведений общественного питания отмечают, что среди поваров и кухонных работников совершенно нормально уйти в запой или попросту не прийти на работу.
«Работает узбечка уборщицей у меня в офисе. Нужно два раза в неделю прийти и помыть полы и туалет на площади 40 квадратов. Работы на полчаса максимум. Первое время нанимал русских. Почти все через пару месяцев уходили в запой. Нанял узбечку. Уже третья за 5 лет в офисе, так как прошлые уезжали на родину и предупреждали об этом. При увольнении приводили своих подруг и сестер. Доволен полностью», — поделился бизнесмен Павел Салемонов.
Предприниматели зачастую отдают предпочтение семьям мигрантов, так как они, работая вместе, держатся друг за друга и сами организовывают свой рабочий график, подменяя друг друга в случае непредвиденных ситуаций. Это заметно облегчает жизнь работодателю, так как поручения давать таким семейным рабочим намного проще.
Отталкивает бизнесменов еще и русский менталитет. Владельцы гостиничного бизнеса стараются не принимать на работу соотечественниц для уборки номеров, чтобы обезопасить себя от возможных проблем с жалобами жильцов на пропажу ценных вещей.
К горничным из стран СНГ вопросов меньше, да и оплату они требуют в размере 40-60 тысяч рублей за работу без выходных.
Директор по развитию Фонда правовой поддержки миграционных процессов, член Общественной палаты Приморского края Денис Дега делится, что в агентство занятости региона многократно обращались руководители рыбозаводов, которым нужны рыбообработчики. Ранее там трудились северные корейцы, а сегодня компании ведут переговоры с вьетнамцами. Предпочтение отдают женщинам, так как этот труд требует скрупулёзности. Базовые зарплаты предлагают на уровне 35-40 тысяч рублей, плюс премия за перевыполнение плана. Но про местных жителей речи не идет — долго не задерживаются.
Председатель правления ПРОО «Миграция» Сергей Пушкарёв рассказал, что даже при обоюдном желании местных работодателей и приморцев работать вместе, закрыть все потребности в неквалифицированной рабочей силе в регионе без мигрантов не выйдет.
«Ситуация на рынке труда Приморского края в настоящее время неоднозначна. С одной стороны, к концу 2020 года численность безработных в Приморье выросла в 2,4 раза в сравнении с 2019-м и составила более 21,5 тысячи человек. При этом работодатели представили краевой службе занятости населения более 63,5 тысячи вакансий — то есть на каждого безработного приходится по три рабочих места. Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, около 74% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий», — рассказывает Пушкарев.
Эксперт добавляет, что для наведения порядка на рынке труда Приморского края и определению в нем места трудовой миграции как «вспомогательному средству для решения демографических проблем и связанных с ними экономических проблем», нужны согласованные действия органов исполнительной власти всех уровней при активном участии институтов гражданского общества.
«Дефицит рабочих рук, особенно в строительной отрасли, растёт — и закрыть его можно лишь за счет трудовой миграции. Буквально в начале года президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность упрощения порядка привлечения работников из стран СНГ для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — подытожил председатель правления ПРОО «Миграция» Сергей Пушкарёв.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ.