Корейцы готовы модернизировать Приморье

Сопровождать инициативы корейских партнеров в регионе будет Корпорация развития Приморского края, которая уже начала активно сотрудничать с компанией. Также вопрос реализации проектов будет рассмотрен с точки зрения применения инструментов государственно-частного партнерства. Его проработает Инвестиционного агентство Приморья.