Туристические фирмы Приморского и Красноярского краёв договорились о сотрудничестве

Приморские и Красноярские турфирмы договорились о сотрудничестве. С 14 по 17 июня в Красноярске прошла приморская бизнес-миссия представителей туриндустрии. Помощь в организации выезда предоставил приморский центр «Мой бизнес».

В Туристско-информационном центре Приморья рассказали, что в состав региональной делегации вошли семь представителей малого и среднего предпринимательства. Например, туристическая компания «ВостокИнтур» привезла в Красноярский край проекты детского туризма, «ФрегатАэро» — круизный туризм и авторские туры, ИП Татьяна Солодовникова («Мосты Владивостока») представила морские экскурсии вдоль побережья Приморского края. На мероприятии также выступили рестораторы и отельеры Владивостока. Они пригласили коллег насладиться отдыхом в отелях «Сибирское Подворье» и Tigre de Crystal, посетить ресторан сербской кухни «Мешано Место» и ресторан Cascade. Специалисты туристско-информационного центра Приморья рассказали также про транспортное сообщение между регионами, лучшие сезоны для путешествий, места притяжения туристов и дальневосточную кухню — бренд, который в Приморском крае активно развивают. В свою очередь, коллеги из Красноярского края поделились своими проектами и особенностями. После этого участники встречи подписали соглашения о сотрудничестве. «Дружеские и партнерские отношения Приморского и Красноярского краев для нас очень важны. Двери нашего региона всегда открыты для туристов из Сибири. Зимой мы можем предложить гастрономические туры и интересную культурную программу, а летом будем рады увидеть красноярцев на побережье Японского моря. В свою очередь, природа, которой обладает Красноярский край, настолько уникальна, что мы рекомендуем нашим соотечественникам запланировать отпуск здесь. Посетить Красноярские столбы и увидеть Красноярскую ГЭС, узнать, что такое настоящая сибирская кухня», — сказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур. Стоит отметить, что поучаствовать в бизнес-миссии предпринимателям Приморья помог центр «Мой бизнес». Поддержка бизнеса предусмотрена национальным проектом «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Трем приморским компаниям мы помогли принять участие в бизнес-миссии в Красноярск. Это дало им возможность узнать новый регион и найти новых партнеров. Центр „Мой бизнес“ взял на себя решение организационных вопросов, связанных с участием в мероприятии. С начала года это уже вторая туристическая бизнес-миссия, в которой принимали предприниматели участие с нашей поддержкой — первая прошла в марте в Якутии, и мы получили положительные отзывы», — отметила директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение «Мой бизнес») Виктория Петрова.

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