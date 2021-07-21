Туристический союз стимулирует гастро-стартапы на Дальнем Востоке

«Сложилась действительно сложная ситуация со стритфудом, делающим акцент на дальневосточной еде, хотя мы считаем, что потенциал в этой сфере есть. Чаще всего у предпринимателей вызывают проблемы поставки продуктов и нестабильность цены. Поэтому в рамках Лаборатории стартапов мы поможем молодым людям с решением этих проблем и с поиском новых локаций. Также нам часто приходилось сталкиваться со сложностями в подборе участников для фудкортов на городских событиях, эти сложности и вдохновили нас на создание проекта», — поделилась Татьяна Заречнева.