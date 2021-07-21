Туристический союз стимулирует гастро-стартапы на Дальнем Востоке

Туристический союз стимулирует гастро-стартапы на Дальнем Востоке
Туристический союз стимулирует гастро-стартапы на Дальнем Востоке
Сегодня, 17:15БизнесФото: ИК "Золотой Рог"
Созданная союзом на средства президентского гранта Лаборатория молодежных стартапов дальневосточной кухни Pacific Russia Food Lab сориентирует местную молодежь на гастро-предпринимательство.

Основатели проекта рассчитывают на перспективу, поэтому его реализация начнётся в нынешнем октябре и продлится по июль 2022 года. За это время Лаборатория молодежных стартапов берётся обучить не менее 130 человек, подготовив к реализации от 3 до 5 гастрономических стартапов — новых кафе, кофеен и фудкортов.

Как отмечают сами авторы идеи, предпосылкой для создания Лаборатории молодежных стартапов стало несоответствие спроса предложению в сфере локальной уличной еды в Приморье. Тихоокеанский туристический союз заметил острую нехватку молодых энтузиастов в сфере стритфуда и решил восполнить этот пробел. Начиная проект, сотрудники ТТС учитывали и то, что он даст молодым людям карьерные перспективы, отсутствие которых, по данным исследования ДВФУ 2019 года, заставляет студентов покидать Дальний Восток.

Гастрономия и, в частности, уличная еда — важнейшая составляющая культурного кода региона. Ниша стритфуда заслуживает особого внимания не только из-за своей доступности, но и из-за её роли в привлечении туристов. Ведь не секрет: ничто так хорошо не отражает дух города, как всевозможные ресторанчики, кафе с открытыми террасами и фудкорты с самобытной местной едой.

Директор по развитию дестинаций Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева уверена: во всей Азии традиция локального стритфуда очень мощная, и Приморью нужно также укреплять этот сегмент. В планах Лаборатории молодёжных стартапов — стимулировать предпринимательство в этой сфере среди молодых и амбициозных горожан.

«Сложилась действительно сложная ситуация со стритфудом, делающим акцент на дальневосточной еде, хотя мы считаем, что потенциал в этой сфере есть. Чаще всего у предпринимателей вызывают проблемы поставки продуктов и нестабильность цены. Поэтому в рамках Лаборатории стартапов мы поможем молодым людям с решением этих проблем и с поиском новых локаций. Также нам часто приходилось сталкиваться со сложностями в подборе участников для фудкортов на городских событиях, эти сложности и вдохновили нас на создание проекта», — поделилась Татьяна Заречнева.

Татьяна Заречнева
Фото:ИК "Золотой Рог"

На подготовительном этапе, который начнётся в октябре, менторы — ведущие эксперты со всей России — отберут лучшие идеи гастрономических стартапов. Среди отборщиков будет директор грузинских ресторанов «Супра» Илья Сухих и лидер движения Kaliningrad Street Food Александр Исаев — эти имена много значат для профессионалов ресторанного бизнеса.

После отбора авторы представят свои проекты в режиме онлайн. В финал выйдут 8-10 счастливчиков, которым предстоит повторить свой успех уже в очном формате перед менторами на форуме гастрономических стартапов.

Кульминацией проекта станет отработка проектов в реальных условиях, а именно на ежегодном фестивале мидий, который пройдёт в мае.

С учётом высокого спроса на новые стритфуд-заведения краевые власти не остались равнодушны к идеям молодых предпринимателей. Краевой центр «Мой бизнес» даст победителям проекта возможность выделиться на очередном гастрономическом фестивале Vladivostok Food Street. Проделав работу над ошибками, победители наконец придут к запуску собственных небольших бизнесов на постоянной основе.

Помимо поддержки участников в виде менторства, организаторы проекта планируют привлечение производителей, заинтересованных в продвижении своих продуктов и укреплении имиджа, партнерство для возможных поставок на выгодных условиях и соинвестирование.

Принять участие в проекте смогут молодые гастроэнтузиасты от 18 до 35 лет из городов Дальнего Востока, студенты профильных образовательных учреждений по специальностям «поварское и кондитерское дело», «туризм и гостеприимство», «менеджмент» и воспитанники проекта «Школа дальневосточной кухни».

Мария ЦИРЛИНА

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморский край
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