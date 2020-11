Два автобуса китайского производства вышли на маршруты Владивостока

Коммерческие перевозчики Владивостока продолжают обновлять свой автопарк

Коммерческие перевозчики Владивостока продолжают обновлять свой автопарк. Сразу два комфортабельных пассажирских автобуса крупного китайского производителя вышли на маршруты города. Коммерческие перевозчики «Раннер» и «ВАК» в целях обновления городского автопарка заключили контракт с крупным китайским производителем автобусов Zhongtong. В рамках тестовой эксплуатации в адрес компаний поступило два комфортабельных автобуса среднего класса, которые уже вышли на маршруты № 23 и 49. «Приветствуем такое обновление, пассажирам всегда приятнее совершать поездки в новых, удобных автобусах, - сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов. – Надеемся, перевозчики и дальше продолжат работу в этом направлении». Автобусы имеют вместительность 78 человек, из них 31 посадочное место. Каждый из них оборудован системой видеонаблюдения, которая состоит из четырех видеокамер и системы записи. Это позволяет водителю следить за дверьми и отслеживать, что происходит в салоне. Автобусы имеют низкий уровень пола, что очень комфортно для маломобильной группы граждан, предусмотрен пандус для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Также они оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению. Ведется работа по их оснащению безналичной системой оплаты проезда. Работа по обновлению городского автопарка проводится в рамках дополнительного соглашения, заключенного в марте этого года между городскими перевозчиками и администрацией города о продлении действующих договоров на перевозку пассажиров. В рамках этого соглашения компании-перевозчики должны разработать и внедрить инвестиционные программы по обновлению своего подвижного состава. В 2016 году компания Zhongtong заняла второе место по выпуску городских и туристических автобусов в Китае. В России автобусы этого производителя реализуются с 2007 года. Первым плацдармом по рынку сбыта в России стал Санкт-Петербург. Напомним, по итогам 2018 года все коммерческие перевозчики смогли выставить на городские маршруты более 100 новых автобусов. Все они закуплены за собственный счет предприятий. Администрация Владивостока в этом году приобрела 95 автобусов, средства на которые выделены из краевого бюджета. Фото - ООО «Раннер» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter