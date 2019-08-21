Tele2 откроет онлайн-парк в День города Артема

На празднике все желающие смогут стать абонентом оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа, а также принять участие в розыгрыше смартфона Tele2 Maxi LTE и других призов. Купон для участия в розыгрыше выдается с 21 августа при подключении тарифа из линейки «Мой онлайн» на стойке Tele2 в магазинах «РЕМИ» (ул. Кирова, 191), «Фреш 25» (ул. Кирова, 64), ТЦ «Авиатор» (ул. Фрунзе 32). Розыгрыш призов среди новых абонентов оператора пройдет в онлайн-парке 24 августа с 17 до 18 часов. Кроме того, каждый посетитель, подключившийся к Tele2, получит 60 ГБ или 600 рублей на счет в подарок.