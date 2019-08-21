Tele2 откроет онлайн-парк в День города Артема

Tele2 откроет онлайн-парк в День города Артема

21 августа 2019, 18:23
Бизнес
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Артема 24 августа вместе отпраздновать День города в "Онлайн-парке Tele2"

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Артема 24 августа вместе отпраздновать День города в «Онлайн-парке Tele2». Для гостей праздника компания откроет площадку виртуальных развлечений, где каждый сможет отлично провести время и протестировать качество скоростного мобильного интернета в игровой форме. Вход абсолютно свободный.

Площадка Tele2 ждет посетителей в субботу 24 августа с 12.00 до 18.00 во взрослом парке города Артема. Оператор предложит гостям посмотреть фильмы онлайн на скорости 4G через VR-очки, совершить путешествие, телепортируясь по городам России при помощи QR-кодов, сыграть в увлекательную игру на планшете и сделать захватывающее селфи с помощью сферической камеры. Также гости смогут отдохнуть в мягкой лаунж-зоне Tele2, зарядить свои мобильные устройства, попробовать попкорн и кофе.

На празднике все желающие смогут стать абонентом оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа, а также принять участие в розыгрыше смартфона Tele2 Maxi LTE и других призов. Купон для участия в розыгрыше выдается с 21 августа при подключении тарифа из линейки «Мой онлайн» на стойке Tele2 в магазинах «РЕМИ» (ул. Кирова, 191), «Фреш 25» (ул. Кирова, 64), ТЦ «Авиатор» (ул. Фрунзе 32). Розыгрыш призов среди новых абонентов оператора пройдет в онлайн-парке 24 августа с 17 до 18 часов. Кроме того, каждый посетитель, подключившийся к Tele2, получит 60 ГБ или 600 рублей на счет в подарок.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Каждая из игровых зон демонстрирует преимущества тарифов и услуг Tele2: VR-кинотеатр подчеркивает возможности быстрого 4G-интернета, QR телепорт – «домашние» цены на интернет по всей стране, игра «Ну, погоди!» – перенос остатков минут и гигабайтов на следующий месяц, а фотозона со сферическим селфи – безлимитные соцсети на тарифах «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Мы с удовольствием встретим наших гостей на площадке и поможем им окунуться в мир виртуальных развлечений благодаря высокоскоростному мобильному интернету от Tele2».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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