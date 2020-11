Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин

В первый рейс новый для Сахалина вид общественного транспорта отправится 30 августа – в день торжественного открытия перешитой железной дороги

В первый рейс новый для Сахалина вид общественного транспорта отправится 30 августа – в день торжественного открытия перешитой железной дороги Ранее решение о замене старых поездов принял глава области Валерий Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Самая современная модификация рельсовых автобусов – РА-3 – будет курсировать на пригородных направлениях: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари и Холмск – Томари. – Обновление железнодорожной инфраструктуры должно быть комплексным. Поэтому вместе с широкой колеей сахалинцы получат и самый современный подвижной состав, смогут путешествовать на пригородных маршрутах быстро и с комфортом. К тому же, в новых составах предусмотрены специальные подъемники и места для людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил глава региона Валерий Лимаренко. Три новых рельсовых автобуса заменят старые дизель-поезда, которые ходили еще по японской узкоколейке. Новые составы изготовили в Московской области и отправили на Сахалин. В пути вагоны находились почти три недели. Чтобы сохранить внешний вид транспорта, их защитили специальной пленкой. До конца августа поезда будут обкатывать. Прежде, чем выйти на линию, они должны преодолеть тысячу километров. За это время машинисты привыкнут к управлению новым для них видом техники. А уже с 30 августа составы начнут работать на пригородных маршрутах. Рельсовые автобусы РА-3 быстрее аналогичных видов транспорта – развивают скорость до 120 километров в час. Это стало возможным благодаря двигателям Mercedes-Benz. Поезда имеют запас хода – 800 километров. Составы двухсекционные. Каждый способен перевозить 231 пассажира. – За безопасность людей отвечают системы видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. А комфорт обеспечивают кондиционер, светодиодное освещение, обеззараживатель воздуха. В каждом вагоне две санитарные комнаты, а не одна, как в старых поездах, – пояснил исполняющий обязанности министра транспорта Сахалинской области Эдуард Ри. Проект по обновлению железнодорожной техники в островном регионе реализуют при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, который входит в группу ВЭБ.РФ – крупнейшего национального института развития. – Этот проект не только решает региональные задачи по улучшению качества пассажирских перевозок, но и выводит на рынок рельсовый автобус РА-3 российского производства. Это новейшая разработка крупнейшего в России производителя техники "Трансмашхолдинг", – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. На приобретение новых поездов направили почти 800 миллионов рублей. Транспорт передали в лизинг АО "Пассажирская компания Сахалин" – главному перевозчику пассажиров на дальнем и пригородном железнодорожном сообщении в островной области. В следующем году для Сахалинской области планируется закупить еще четыре современных рельсовых автобуса. Напомним, с 1 июня перешивка сахалинской железнодорожной колеи на общероссийский стандарт – 1520 мм – вышла на завершающую стадию. По инициативе врио губернатора на время ремонта перевозка жителей и гостей региона организована тремя видами транспорта: поездами, автобусами и самолетами. Журнал "Дальневосточный капитал"

