ВЭФ берет повесткой

Директор Восточного экономического форума Игорь Павлов ответил на вопросы «Золотого Рога» Владивосток в начале сентября вновь встречает участников Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточная международная деловая площадка на Русском в этом году будет работать уже в пятый раз. Что в повестке форума, какие мероприятия ожидают его участников, гостей и жителей Владивостока, «Золотой Рог» узнал из первых рук - у заместителя директора Фонда Росконгресс, директора Восточного экономического форума Игоря ПАВЛОВА. - Игорь Валерьевич, в этом году во Владивостоке пройдет уже пятый - юбилейный - Восточный экономический форум. Росконгресс выступает его организатором уже в четвертый раз. Можете оценить развитие этой деловой площадки с точки зрения ее международного авторитета, популярности у бизнеса? Какие здесь тенденции? На чем основан интерес к восточной деловой площадке России? - Восточный экономический форум за четыре года стал важной коммуникационной площадкой, направленной на расширение многостороннего сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основной причиной успешного развития Форума является его актуальная повестка, которая включает ключевые вопросы мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий. В центре дискуссий – самые актуальные темы, существующие сегодня в АТР. Среди них – перспективы международной кооперации, новые тренды в глобальном развитии, освоение космоса, Арктики, Мирового океана, развитие транспортной инфраструктуры и энергетики, цифровая экономика и современные технологии. Ежегодно в работе ВЭФ принимают участие главы государств и правительств стран АТР, руководители крупнейших российских и мировых компаний, ведущие мировые экономисты и эксперты. Это подчеркивает высокий международный авторитет Восточного экономического форума. Рассчитываем, что Форум и в дальнейшем будет способствовать укреплению связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных и региональных органов власти, а также повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Дальнего Востока на российском и международном уровне. - Какая программа подготовлена в этом году для ВЭФ? - В рамках юбилейного, пятого, Восточного экономического форума состоится демонстрация основных достижений по итогам прошедших Форумов. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа, которая включает как международную, так и региональную повестку. Работа Форума будет проходить по четырем основным направлениям. В блоке «Новые решения для повышения качества жизни» будет обсуждаться совершенствование механизмов развития, которые должны обеспечить ускорение темпов экономического роста на период до 2025 года, а также состоится презентация потенциала ключевых отраслей Дальнего Востока. Новые возможности для инвесторов, совершенствование инвестиционного климата и мер поддержки бизнеса на Дальнем Востоке будут рассмотрены в рамках темы «Создавая условия для бизнеса». В центре трека «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» - перспективы дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона, вопросы международной кооперации. Развитие человеческого капитала, создание комфортных условий для жизни на Дальнем Востоке и перспективы развития социальной инфраструктуры участники обсудят в блоке «Новые решения для повышения качества жизни». Кроме того, традиционно состоятся бизнес-диалоги с инвесторами из стран АТР, заинтересованными в реализации совместных проектов на Дальнем Востоке. - Какое количество гостей ожидаете, какие страны будут присутствовать на площадке ВЭФ? Можете поделиться статистикой, как меняется состав участников? Какие страны присылают наиболее многочисленные делегации? - Ежегодно мы отмечаем рост интереса к мероприятию со стороны российских и зарубежных официальных лиц, а также бизнес-сообщества. В 2015 году в работе ВЭФ принимали участие более 2500 делегатов из 32 стран. В 2018 году Форум стал рекордным по количеству делегатов – в нем участвовали более 6000 человек из 60 стран. Самые представительные делегации традиционно - из стран АТР, среди них Япония, КНР, Республика Корея, Монголия. В этом году мы ожидаем более 6000 участников. Самыми представительными будут делегации из таких стран, как Япония, Индия, КНР, Республика Корея и Сингапур. - Какая культурная программа ждет гостей и самих жителей приморской столицы? - Для гостей и участников ВЭФ-2019 подготовлена разнообразная культурная программа. Традиционно состоятся выставки, спектакли и концерты с участием артистов из России и стран АТР. Мероприятия культурной программы пройдут во Владивостоке и на острове Русский. Одним из главных событий культурной программы станет выставка «Улица Дальнего Востока», которая состоится на набережной ДВФУ 3-8 сентября. - Улица Дальнего Востока – эксклюзивный формат презентации возможностей регионов ДФО. Каким содержанием будут наполнены павильоны регионов, на что планируется сделать акценты? Насколько такой формат оправдал себя? Есть ли планы трансформации этого мероприятия? - «Улица Дальнего Востока» - уникальный формат, в рамках которого регионы демонстрируют свои достижения и экономический потенциал. Выставка способствует укреплению экономических и гуманитарных связей со странами АТР. В этом году в выставке примут участие 11 дальневосточных регионов. Впервые будут представлены Республика Бурятия и Забайкальский край, которые в 2018 году были включены в состав ДФО. Посетители выставки смогут познакомиться с уникальной культурой и традициями народов, населяющих регион, а также узнать о крупнейших экономических, инфраструктурных, туристических и культурных проектах, реализуемых на Дальнем Востоке. Для гостей будет работать фестиваль «Таежные промыслы» и рыбный рынок, где можно будет познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока. Мы видим, что выставка развивается. Ежегодно регионы предлагают посетителям уникальные павильоны и новые интерактивные форматы. В прошлом году выставку посетили около 70 тысяч человек – это подтверждает актуальность и востребованность мероприятия. В этом году «Улица Дальнего Востока» будет открыта для гостей и участников ВЭФ с 3 по 6 сентября, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих. ВОПРОС РЕБРОМ - Основные акценты повести дня, какие мероприятия станут центральными в дни работы ВЭФ? - На ВЭФ запланирован молодежный образовательный день, в рамках которого ведущие эксперты и гости Форума прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета. На полях ВЭФ-2019 пройдут Российско-Китайский форум СМИ, Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана», заседание общественного совета Северного морского пути. Также состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий. Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

