«Росморпорт» информирует о начале аукциона на право заключения аренды Причала №16

Причал № 16
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год постройки
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1952
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год последней реконструкции
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не проводилась
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год последнего капитального ремонта
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2015
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длина объекта
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150 м
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ширина объекта
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25 м
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площадь объекта
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3 750 кв.м
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проектная глубина у кордона причальной стенки
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10,3 м
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фактическая глубина у кордона причальной стенки
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от 7,6 м до 11,4 м
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тип конструкции
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Конструкция причала представляет собой гравитационную уголковую стенку типа «Дуброва» с внешней анкеровкой из сборных железобетонных фундаментных блоков и панелей из шпунта Ларсен IV.
Покрытие территории: щебень.
Швартовные устройства:
а) тип-ТСО-40 в количестве 8 шт.
б) тип ТСО-25 в количестве 5 шт. в тыловом ряду.
Отбойные устройства: тип DOV 600 в количестве 25 шт.
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Наличие подключения к сетям электроснабжения
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Имеется подключение к сетям энергоснабжения АО «НМТП»
Напряжение 380 В;
Максимальная потребляемая мощность 450 кВт
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Наличие подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации и телефонной связи
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отсутствует
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Наличие дополнительного оборудования
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- временное металлическое ограждение (в аренду не передается);
- швартовные устройства типа ТСО-25 в количестве 5 шт.;
- крановые электроколонки: 3 шт. (принадлежит иным организациям и в аренду не сдается)