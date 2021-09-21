«Росморпорт» информирует о начале аукциона на право заключения аренды Причала №16

«Росморпорт» информирует о начале аукциона на право заключения аренды Причала №16
«Росморпорт» информирует о начале аукциона на право заключения аренды Причала №16
Сегодня, 14:07БизнесФото: rosmorport.ru
Поиск потенциальных участников аукциона на право заключения договора аренды объекта федерального недвижимого имущества – Причал № 16 (морской порт Находка), закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящегося на балансовом учете Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Причал № 16

  • целевое назначение: переработка генгрузов открытого хранения;
  • вид государственной регистрации права: хозяйственное ведение;
  • дата и номер государственной регистрации права: 12.05.2016 № 25-25-18/028/2005-330;
  • кадастровый номер объекта: 25:31:010201:1066;
  • местонахождение объекта: ул. Портовая, 22, в 1635 м к юго-западу от правого торца здания управления, г. Находка, Приморский край, Россия, морской порт Находка;
  • технические характеристики объекта:

год постройки

1952

год последней реконструкции

не проводилась

год последнего капитального ремонта

2015

длина объекта

150 м

ширина объекта

25 м

площадь объекта

3 750 кв.м

проектная глубина у кордона причальной стенки

10,3 м

фактическая глубина у кордона причальной стенки

от 7,6 м до 11,4 м

тип конструкции

Конструкция причала представляет собой гравитационную уголковую стенку типа «Дуброва» с внешней анкеровкой из сборных железобетонных фундаментных блоков и панелей из шпунта Ларсен IV.

Покрытие территории: щебень.

Швартовные устройства:

а) тип-ТСО-40 в количестве 8 шт.

б) тип ТСО-25 в количестве 5 шт. в тыловом ряду.

Отбойные устройства: тип DOV 600 в количестве 25 шт.

Наличие подключения к сетям электроснабжения

Имеется подключение к сетям энергоснабжения АО «НМТП»

Напряжение 380 В;

Максимальная потребляемая мощность 450 кВт

Наличие подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализации и телефонной связи

отсутствует

Наличие дополнительного оборудования

- временное металлическое ограждение (в аренду не передается);

- швартовные устройства типа ТСО-25 в количестве 5 шт.;

- крановые электроколонки: 3 шт. (принадлежит иным организациям и в аренду не сдается)
  • балансовая (остаточная) стоимость объекта по состоянию на 01.09.2021 составляет: 5 802 456,77 (0,00) руб.
  • размер стоимости права пользования объектом по договору аренды будет установлен на уровне не ниже стоимости, определенной по результатам оценки независимым оценщиком.
  • дополнительную справочную информацию об объекте можно посмотреть на сайте www.rosmorport.ru в разделе «Аренда имущества предприятия».

Сюжеты:
Приморье
НаходкаПриморьеобъявление
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