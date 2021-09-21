В Приморье самозанятым подберут наставников

Самозанятыми принято называть плательщиков налога на профессиональный доход. Это новый специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% -с доходов от юрлиц и ИП. Его стало можно применять с 2019 года. В этом году его выбрали порядка 22 тысяч приморцев. Налоги от их деятельности, как ожидается, пополнят краевой бюджет почти на 60 млн рублей.