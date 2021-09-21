В Приморье самозанятым подберут наставников

Самозанятыми принято называть плательщиков налога на профессиональный доход. Это новый специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% -с доходов от юрлиц и ИП. Его стало можно применять с 2019 года. В этом году его выбрали порядка 22 тысяч приморцев. Налоги от их деятельности, как ожидается, пополнят краевой бюджет почти на 60 млн рублей.
Переход на новый налоговый режим дело добровольное, и еще не совсем освоенное предпринимателями. Поэтому в центре «Мой бизнес» организовали бесплатный просветительский профильный курс «Наставничество для самозанятых».
Его участниками могут стать действующие предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В качестве бизнес-тренеров выступят опытные приморские предприниматели, которые поделятся своими знаниями с начинающими коллегами.
Планируется три блока обучения. В ходе первого бизнес-наставники помогут грамотно выстроить продажи через социальные сети, уяснить юридические аспекты организации бизнеса самозанятого, понять процесс создания собственного бренда и нюансы общения с требовательным клиентом.
Второй и третий блок проекта «Наставничество для самозанятых» предусматривает разделение слушателей по отраслям их деятельности. Это может быть индустрия красоты, образование, фотоискусство, ремонт автомобилей, автоперевозки, консультационный бизнес, организация праздников, строительные работы и другое.
В ходе второго блока обучения каждый наставник расскажет своим подопечным о нюансах ведения своего бизнеса, также начинающие и уже успешные предприниматели поделятся своим опытом и компетенциями.
Третий блок — «погружение в бизнес наставника»: посещение предприятия бизнес-тренера и знакомство с нюансами его работы, организационными процессами.
— По оценке Минтруда, через 9 лет самозанятых в России будет уже 10-11 млн человек. Так что этот формат занятости становится все более актуальным, и преимущество на рынке будет за тем, кто готов учиться, — подчеркнул генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Прием заявок на участие в проекте уже начался и продлится по 1 октября 2021 года. Программа обучения рассчитана на 2,5 месяца. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (902) 056-40-81 и электронной почте prim.mentor.1@gmail.com. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике мероприятия можно на сайте https://samozanyatye.com/ и в социальных сетях https://www.instagram.com/prim_mentor1/.
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.