Больше тонны экопродуктов из Приморья раскупили жители Харбина

Продукция приморских производителей произвела фурор на Ярмарке экологически чистых товаров в Харбине, которая проходила с 10 по 14 октября. При поддержке краевого центра «Мой бизнес» около 20 индивидуальных предпринимателей и небольших производственных компаний смогли предложить китайским покупателям мед, орехи, пахлаву, сиропы, масла, печенье и даже хлеб. «Эта ярмарка ориентирована в первую очередь на китайских производителей, поэтому приморские предприниматели были единственными иностранцами на площадке. Это вызвало большой интерес у покупателей – обычных жителей Харбина. За четыре дня трафик посетителей составил около 1 миллиона человек, покупатели буквально сметали с прилавков приморскую продукцию. В общей сложности мы привезли больше тонны товара, который был распродан полностью», – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Большая часть предпринимателей представили свою продукцию за границей впервые. Начать торговать с Китаем им помог центр «Мой бизнес». Специалисты оказали содействие и софинансирование в сертификации товара по международным стандартам, организовали транспортировку груза и упрощенное прохождение таможенных процедур, обеспечили работу стендов на ярмарке, привлекли переводчиков на площадку, заранее адаптировали дизайн упаковки под потребности иностранных покупателей. Комплекс мер поддержки был оказан в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для приморских производителей участие в ярмарке стало не только возможностью выйти на новый рынок сбыта. Это еще и своеобразное полевое маркетинговое исследование, которое позволило оценить заинтересованность китайского потребителя в их продукции. К примеру, жителям Поднебесной впервые предложили продегустировать хлеб и пряники, изготовленные по традиционным русским рецептам Хорольским хлебзаводом и Монастырской пекарней. «Жители Китая не просто подходили и дегустировали приморский хлеб, но и расспрашивали о том, в каких магазинах и сетях его можно купить. Когда они узнавали, что мы его привезли только на ярмарку, то скупали по 5-10 булок. Так за первый день у нас купили весь выставленный продукт за 1,5-2 часа. Кстати, мы сразу же начали получить заказы на поставки», – рассказала предприниматель Ольга Гаранина. Еще одна участница ярмарки Ольга Никифорова привезла в Харбин сыр тофу. Хоть он и считается азиатским продуктом, но предпринимательница производит его во Владивостоке по японским технологиям под брендом Green East. «В ярмарке мы участвовали впервые, и очень рады этому. Наш сыр готовится без консервантов и усилителей вкуса. Мы используем только качественное сырье и работаем с проверенными поставщиками сои, которые не используют семена ГМО и гербициды при выращивании. Мы были рады тому, что продали всю привезенную партию и ни один кусочек не испортился. Сыр китайцам очень понравился и сейчас получаем заказы на поставку продукта», – поделилась своими впечатлениями индивидуальный предприниматель Ольга Никифорова. Заказы на поставки и предложения о дальнейшем сотрудничестве от потенциальных китайских партнеров получил и индивидуальный предприниматель Давид Паравян. Он представил на ярмарке пахлаву собственного производства. «Изначально я боялся везти много продукции, потому что не знал, понравятся ли восточные сладости жителям Харбина. В итоге для них она оказалась слишком сладкой, но очень вкусной. За несколько дней я распродал весь товар и договорился о сотрудничестве с китайским партнером. В настоящее время мы ведем переговоры о возможности постоянных поставок продукции в торговые сети Китая, а также его маркетинговом продвижении», – сказал Давид Паравян. Напомним, что договоренность об участии приморских предпринимателей в Ярмарке экологически чистых товаров в Харбине была достигнута между Администраций Приморского края и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян на пятом Восточном экономическом форуме. В перспективе планируется организовать продажу товаров местных производителей в Харбине в формате ярмарки каждые выходные. Кроме того, сейчас центр «Мой бизнес» проводит опрос предпринимателей о том, в каких международных выставках и ярмарках они хотят представить свою продукцию в следующем году. Оставить свои предложения можно здесь. Центр «Мой бизнес» помогает приморским производителям расширить рынки сбыта или впервые представить свою продукцию на иностранных рынках в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря поддержке центра с начала текущего года 36 приморских компаний уже заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов США, а в процессе переговоров и оформления документов находятся еще около 40. Фото – центр «Мой бизнес» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

