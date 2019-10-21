Больше тонны экопродуктов из Приморья раскупили жители Харбина

Еще одна участница ярмарки Ольга Никифорова привезла в Харбин сыр тофу. Хоть он и считается азиатским продуктом, но предпринимательница производит его во Владивостоке по японским технологиям под брендом Green East. «В ярмарке мы участвовали впервые, и очень рады этому. Наш сыр готовится без консервантов и усилителей вкуса. Мы используем только качественное сырье и работаем с проверенными поставщиками сои, которые не используют семена ГМО и гербициды при выращивании. Мы были рады тому, что продали всю привезенную партию и ни один кусочек не испортился. Сыр китайцам очень понравился и сейчас получаем заказы на поставку продукта», – поделилась своими впечатлениями индивидуальный предприниматель Ольга Никифорова. Заказы на поставки и предложения о дальнейшем сотрудничестве от потенциальных китайских партнеров получил и индивидуальный предприниматель Давид Паравян. Он представил на ярмарке пахлаву собственного производства. «Изначально я боялся везти много продукции, потому что не знал, понравятся ли восточные сладости жителям Харбина. В итоге для них она оказалась слишком сладкой, но очень вкусной. За несколько дней я распродал весь товар и договорился о сотрудничестве с китайским партнером. В настоящее время мы ведем переговоры о возможности постоянных поставок продукции в торговые сети Китая, а также его маркетинговом продвижении», – сказал Давид Паравян. Напомним, что договоренность об участии приморских предпринимателей в Ярмарке экологически чистых товаров в Харбине была достигнута между Администраций Приморского края и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян на пятом Восточном экономическом форуме. В перспективе планируется организовать продажу товаров местных производителей в Харбине в формате ярмарки каждые выходные. Кроме того, сейчас центр «Мой бизнес» проводит опрос предпринимателей о том, в каких международных выставках и ярмарках они хотят представить свою продукцию в следующем году. Оставить свои предложения можно здесь. Центр «Мой бизнес» помогает приморским производителям расширить рынки сбыта или впервые представить свою продукцию на иностранных рынках в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря поддержке центра с начала текущего года 36 приморских компаний уже заключили экспортные контракты на общую сумму 13 миллионов долларов США, а в процессе переговоров и оформления документов находятся еще около 40. Фото – центр «Мой бизнес»