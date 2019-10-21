Приморские клиенты Tele2 предпочитают вести бизнес с партнерами из столичных регионов

Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи корпоративных тарифов не платят за междугородную связь внутри сети: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, в своих рабочих поездках предприниматели могут пользоваться услугами связи как дома.