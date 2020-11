Приморские клиенты Tele2 предпочитают вести бизнес с партнерами из столичных регионов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал пользовательскую активность корпоративных клиентов за лето

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал пользовательскую активность корпоративных клиентов за лето. Во время деловых поездок клиенты оператора из Приморья проговорили более 60 тысяч минут и использовали более 5 Тб интернет-трафика. Чаще всего корпоративные абоненты Tele2 Приморья отправлялись в деловые поездки в Москву и Санкт-Петербург. Третьим популярным направлением стал Биробиджан. Также в шестерку наиболее посещаемых регионов вошли Хабаровский край, Новосибирская и Сахалинская области. За три месяца корпоративные клиенты Tele2 из Владивостока побывали на Дальнем Востоке, в южных регионах страны и во многих сибирских городах. Всего клиенты оператора посетили этим летом 39 регионов. Общая продолжительность разговоров приморских предпринимателей в поездках превысила 60 тысяч минут, что составляет почти два месяца непрерывного телефонного разговора. Наиболее продолжительные беседы велись с партнерами по бизнесу из Москвы и Санкт-Петербурга. В сети Tele2 в Приморье представители бизнес-кругов проговорили более 107 тысяч минут и использовали более 14 Тб мобильного интернета. Более 10% разговоров пришлось на долю предпринимателей из Екатеринбурга, более 13 % – на долю иркутян. Всего же Приморье посетило с деловыми поездками более 2 тысяч клиентов Tele2 из 26 регионов страны. Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи корпоративных тарифов не платят за междугородную связь внутри сети: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, в своих рабочих поездках предприниматели могут пользоваться услугами связи как дома. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

