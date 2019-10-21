Туристический потенциал Камчатки представили на выставке ITB Asia в Сингапуре

"Эта выставка является значимым событием в мировой туристической отрасли. Она охватывает всю Азию, Австралию и Океанию. Стенд Камчатского края пользуется большим спросом у гостей выставки. Его посетили министр туризма Сингапура Су Се Конг, Посол России в Сингапуре Андрей Татаринов и торговый представитель России в этой стране Алексей Дахновский. Популярностью наш стенд пользуется не только у представителей азиатских стран, но и таких государств как Австралия, Новая Зеландия, Польша, Германия, Исландия. Наибольший интерес проявила делегация Индии, во многом это обусловлено совместным визитом нашего Президента Владимира Путина и индийского лидера Нарендры Моди в камчатский павильон на Восточном Экономическом форуме-2019. Также отмечу активность граждан Республики Корея, которые очень активно интересуются туристическим потенциалом нашего края", - сообщила Елена Лассаль.