В Приморье супермаркеты снижают цены на социально значимые продукты

Картофель и яблоки по доступной цене могут приобрести жители Приморского края На данный момент килограмм картофеля можно приобрести за 20 рублей, яблок – за 80 рублей. По информации краевого департамента лицензирования и торговли, с начала месяца в супермаркете «Реми» наблюдается снижение цен на яблоки и картофель. «Килограмм картофеля здесь стоит 20 рублей, яблок – 80 рублей. Во “Фреш 25” картофель продается по 36 рублей. Яблоки в “Михайловском” стоят 135 рублей за килограмм», – сообщили в ведомстве. Цены на другие социально значимые продукты – мясо, молоко и крупы – не изменились. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Газета «Золотой Рог», Владивосток.

