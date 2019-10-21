Во Владивостоке улица Хабаровская отремонтирована по нацпроекту

Во Владивостоке улица Хабаровская отремонтирована по нацпроекту

21 октября 2019, 08:40
Бизнес
Всего по нацпроекту в дальневосточной столице до конца года отремонтируют 15 улиц

Всего по нацпроекту в дальневосточной столице до конца года отремонтируют 15 улиц

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке завершен ремонт улицы Хабаровская. На Хабаровской появилось новое дорожное покрытие, отремонтированы пешеходные зоны, уложена тактильная плитка для удобства слабовидящих, восстановлены лестницы и подпорные стены. Сейчас подрядчики завершают последние работы – устанавливают знаки и леерное ограждение. Эта важная уличная артерия ведет не только в густонаселенный район, но и к двум крупным городским больницам – детской и клинической. В управлении дорог и благоустройства городской администрации напомнили, что улицу Хабаровскую ремонтировали комплексно в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же по данной программе во Владивостоке в этом году комплексно ремонтируется 15 улиц и строится пешеходных переход на улице Олега Кошевого. «На части улиц ремонт уже подходит к концу, Среди них – Добровольского, Сахалинская, Луговая, Нижнепортовая, Хабаровская, Вилкова. Подрядчики сейчас устанавливают дорожное ограждение, монтируют знаки, наносят разметку. На Калинина и Нерчинской уже укладывают верхний слой асфальта. Ведется ремонт улиц Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Енисейская, Кирова и Шкотовская», – пояснили дорожники. Всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ремонт дорог по БКАД ведется также в Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. Фото – пресс-служба администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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