На Курилах рыбаки установили рекорд по вылову кеты

На Курилах рыбаки установили рекорд по вылову кеты

21 ноября 2019, 12:41
Бизнес
Нынешняя путина стала рекордной по вылову кеты на Итурупе

Нынешняя путина стала рекордной по вылову кеты на Итурупе Общий результат выглядит красиво — 25 005,055 тонны. Это на 5 тысяч тонн больше, чем в 2015 году, результат которого считался недосягаемым, сообщает ИА Sakh.com. Лидером по добыче стал "Курильский рыбак" — у него без малого 19 тысяч тонн. На втором месте ООО "Континент" (4550 тонн), далее ООО "Фирма "Скит" (1616 тонн). Следом за "большой тройкой" ещё пять компаний, но их результаты не столь впечатляющие. Рекордные выловы на Итурупе стали результатом кропотливой работы местных рыбоводов, которые планомерно в течение последнего десятилетия возрождали кетовое стадо, истреблённое в начале нулевых. Журнал "Дальневосточный капитал".

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