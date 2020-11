Впервые за 40 лет колымские золотопромышленники взяли планку по добыче золота выше 40 тонн

По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота

По информации министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота По состоянию на 1 ноября золотопромышленники региона добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также из колымских недр извлечено 559,3 тонны серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области. Лидером по добыче рудного золота остается Тенькинский городской округ, на счету его предприятий — 16,25 тонны. Что касается россыпей, то к 1 ноября намыто 17,36 тонны желтого металла. Больше всего самородного драгметалла добыли горняки Ягоднинского городского округа — 6,74 тонны. Основным серебродобывающим округом в регионе остается Омсукчанский. По состоянию на начало третьего осеннего месяца там добыто 482,7 тонны. Колыма сохраняет лидерские позиции по золотодобывающей отрасли в России. Предприятиями региона в прошлом году добыто около 37 тонн золота. В 2019 году план по добыче увеличен до 40,7 тонны с последующим ростом до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик», где продолжается развитие дополнительных направлений отработки. В рамках Восточного экономического форума Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Магаданской области, Газпромбанк, ПАО «РусГидро» и АО «Золоторудная компания «Павлик» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на реализацию проекта по строительству второй очереди горно-обогатительного комбината «Павлик», что позволит увеличить производственные мощности переработки золота до 10 млн тонн руды в год, а также обеспечит организацию электроснабжения новых объектов ГОКа мощностью 65 МВт. Стратегическую важность подписанного соглашения отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По словам главы региона, алгоритм работы на долгосрочную перспективу, созданный сторонами, — хороший пример взаимодействия субъекта Российской Федерации и частного капитала. Данные примеры, по мнению главы территории, внушают оптимизм в выполнении тех задач, которые поставил Президент РФ Владимир Путин — опережающее развитие Дальнего Востока. Журнал "Дальневосточный капитал".

