Заплатите мне больше: Приморскстат подчитал уровень зарплаты в ре-гионе в 2020 году

Приморскстат подсчитал, как изменилась заработная плата жителей При-морья в 2020 году. Как оказалось, по сравнению с 2010 выросла на 2,7%. Самыми прибыльными оказались такие сферы, как строительство инже-нерных сооружений, трубопроводного транспорта и так далее.

А вот меньше всего платили в организациях по производству одежды и обуви. По данным Приморскрстата, в январе–октябре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата составила 48.4 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросла на 6.3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше января-октября 2019 года на 2.7%. Темпы роста значительно сократились с апреля, когда организациям края пришлось перестраивать производственные процессы в соответствии с новыми обстоятельствами функционирования в условиях карантинных мер. Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по производству одежды, обуви, мебели, строительных отделочных и специализированных работ, аренды и управления собственным и арендованным недвижимым имуществом, по производству строительных металлических конструкций и изделий, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, розничной торговли товарами культурно-развлекательного назначения, ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, сферы туризма. Наиболее высокий уровень заработной платы в январе–октябре сложился в организациях по строительству прочих инженерных сооружений (в 2.8 раза выше среднекраевого уровня), трубопроводного транспорта (в 2.5), рыболовства (в 2.2), пассажирского воздушного транспорта (в 2.1), по обработке и утилизации отходов (в 2), по производству автотранспортных средств (в 1.9), прочих машин специального назначения (в 1.8 раза).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter