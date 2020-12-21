Заплатите мне больше: Приморскстат подчитал уровень зарплаты в ре-гионе в 2020 году

Наиболее высокий уровень заработной платы в январе–октябре сложился в организациях по строительству прочих инженерных сооружений (в 2.8 раза выше среднекраевого уровня), трубопроводного транспорта (в 2.5), рыболовства (в 2.2), пассажирского воздушного транспорта (в 2.1), по обработке и утилизации отходов (в 2), по производству автотранспортных средств (в 1.9), прочих машин специального назначения (в 1.8 раза).