Бизнесменов Приморья научат искать инвесторов на фондовых рынках

Бизнесменов Приморья научат искать инвесторов на фондовых рынках

Сегодня, 13:07БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Приморских предпринимателей, которые хотят привлечь инвестиции для бизнеса с помощью инструментов фондового рынка, приглашают на открытый вебинар Банка России. Мероприятие состоится 23 марта в 10:00 по московскому времени в онлайн-формате.

На вебинаре предприниматели узнают, как привлечь финансирование на бирже с помощью выпуска облигаций, оценят свои возможности для выхода на биржу, познакомятся с государственными мерами поддержки в этой области.

Центральные вопросы обсуждения будут проиллюстрированы реальными примерами.

«Напомню, что Приморье уже несколько лет является участником проекта по повышению финансовой грамотности населения, в этом вопросе краевое Правительство успешно взаимодействует с Дальневосточным ГУ Банка России. Точно так же органы региональной исполнительной власти заинтересованы и в повышении квалификации предпринимателей в области привлечения инвестиций. Уверена, что и в этом направлении наше взаимодействие с Банком России принесет нам всем хорошие результаты», — отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Спикерами на мероприятии выступят эксперты Центробанка, представители МСП Банка, Московской биржи, а также компаний с опытом размещения ценных бумаг на бирже.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Сюжеты:
Приморский край
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