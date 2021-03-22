Кофе, автомобиль, ННК: на АЗС клиенты смогут сварить себе чашечку бодрящего напитка

Группа ННК развивает инфраструктуру своих АЗС в регионах присутствия. В уютных магазинчиках на заправках давно уже можно приобрести товары первой необходимости, выпить чашку кофе и купить вкусную выпечку. Как отмечают сами автомобилисты, эти точки стали своего рода островками безопасности на трассах.

И для того, чтобы повысить ощущение комфорта у своих гостей, ННК вводит новую услугу и знакомит дальневосточников с уникальным кофе. По мнению специалистов, сегодня наблюдается усиление тренда на развитие АЗС как заведений общественного питания. При этом потребности клиентов меняются, автовладельцы все больше внимания уделяют не только уровню обслуживания, но и количеству и качеству ассортимента в кафе-зонах. Понимая это, ННК в конце 2020 года вывела на свои АЗС, расположенные на Дальнем Востоке кофе марки Kohimotsu. Первыми новый напиток попробовали автомобилисты Амурской области и за короткое время кофе Kohimotsu стал одним из востребованных продуктов в кафе на АЗС. Сегодня автомобилисты Приморья получили возможность наслаждаться ароматными напитками из широкой линейки фирменного кофе. Чем же так полюбился дальневосточникам кофе на АЗС ННК? Причин несколько, главная из которых, пожалуй — секрет идеального сочетания зерен совершенно разных сортов из Бразилии, Панамы, Колумбии и Вьетнама. Ароматная колумбийская арабика смешивается с крепкой и пряной робустой, затем обжаривается особым способом, что позволяет раскрыть не только уникальный вкус, но и сохранить полезные свойства напитка. Еще один секрет — производство кофе дорогостоящим методом «сухая заморозка». Кофейные зёрна после обжарки быстро охлаждаются при температуре ниже нуля, что позволяет максимально сохранить вкус, аромат и полезные свойства натуральных жареных зёрен. Такой кофе относится к классу «superior» («высший»). Кстати, на АЗС ННК для каждого ценителя найдется свой кофе: американо и эспрессо, мокачино и латте, капучино, флэт-уайт на «живом» молоке можно «приготовить» самому в специальной кофе-машине. Для детей особое лакомство, горячий шоколад — напиток-десерт на основе какао, молока и сахара. Между прочим, чтобы выпить чашку любимого бодрящего напитка не обязательно специально ехать на заправку! Желающие приготовить ароматный напиток дома могут приобрести любимый кофе в зернах в магазинах сети АЗС.

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