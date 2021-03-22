В региональной прокуратуре обсудили проблемы приморского бизнеса

В Приморье состоялось заседание общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса под председательством и. о. прокурора Приморского края Романа Пантелеева, сообщили в пресс-службе ведомства.

В обсуждении приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, зампред регионального правительства Константин Шестаков, должностные лица органов местного самоуправления Владивостока и Большого Камня, представители бизнеса-сообщества. Во время заседания специалисты рассмотрели основные вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей. В 2020 году органы краевой прокуратуры края выявили более двух тысяч нарушений прав хозяйствующих субъектов — для их устранения было принято около 1,5 тысяч мер реагирования. В 2021 году правоохранители выявили порядка 400 нарушений закона принято — для их устранения принято более 300 мер прокурорского реагирования. «Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует о распространенном характере нарушений прав предпринимателей при предоставлении им государственных и муниципальных услуг, оказании мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, при проведении проверочных мероприятий контролирующими органами», — сообщили в пресс-службе ведомства. Во время заседания специалисты также обсудили вопросы соблюдения законодательства при реализации прав предпринимателей на заключение дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, а также при увеличении размера арендной платы. Кроме того, участники совета рассмотрели проблемные вопросы реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР. По итогу заседания участникам совета удалось выработать меры по совершенствованию работы уполномоченных органов, в сфере защиты прав и деятельности предпринимателей. прокуратура Приморского края

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter