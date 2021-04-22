Событийную отрасль признали самой пострадавшей от COVID-19

Событийную отрасль признали самой пострадавшей от COVID-19
Сегодня, 17:52БизнесФото: Медиахолдинг1MiИвент-индустрия вернется в офлайн одной из последних
В России событийная отрасль признана одной из самых пострадавших во время эпидемии COVID-19.

2020 год стал серьезным испытанием для событийной индустрии. Запреты, локдаун и неопределённая ситуация во всем мире снизили количество офлайн мероприятий до рекордного минимума. При этом те же самые обстоятельства привели к технологической революции на event-рынке и многие агентства, сумев подстроиться под текущие реалии, овладели новой для себя экспертизой в онлайн-событиях.

Несмотря на постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, ивент-индустрия вернется в офлайн одной из последних.

По данным исследования, проведенного Выставочным научно-исследовательским центром R& C совместно с ключевыми профессиональными объединениями и при поддержке Фонда Росконгресс, потери событийной отрасли в России составили более 110 млрд рублей.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
БизнесКоронавирусстатистикапраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы