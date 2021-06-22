Город + бизнес = красивый Владивосток

В этот день в мэрии собрались представители энергокомпаний, которые будут работать в городе на основе государственно-частного партнёрства, специалисты муниципального предприятия «Владивостокское предприятие электрических сетей» и сотрудники управления топливно-энергетического комплекса. Заняться работой по реконструкции наружного освещения в краевом центре на условиях государственно-частного партнёрства готовы сразу несколько компаний. Среди них — «ТехЭлектроТорг» и «Торговый дом «Ферекс». Также заинтересованность высказала одна московская компания. Кто из них будет реализовывать проект по реконструкции системы уличного освещения приморской столицы, станет понятно после проведения соответствующих открытых электронных аукционов, в которых смогут принять участие все заинтересованные лица.