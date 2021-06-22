За трудоустройство безработных и выпускников в Приморье работодателям обещают субсидии

За трудоустройство безработных и выпускников в Приморье работодателям обещают субсидии
За трудоустройство безработных и выпускников в Приморье работодателям обещают субсидии
Сегодня, 17:49БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Дополнительные льготы и субсидии получат приморские работодатели, если возьмут на постоянную работу безработного или выпускника, сообщили в правительстве региона.

Около 50 тысяч рублей получат предприниматели за одно рабочее место.

Полученные деньги можно использовать на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

Субсидия выплачивается в несколько этапов. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, вторую — через три месяца, третью — еще через три.

За деньгами не обязательно куда-то идти — выплаты можно получить дистанционно. Для этого необходимо направить заявление через портал «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.

«Сотрудники Приморского центра занятости проведут подбор подходящих кандидатов. После заключения трудового договора с гражданином для получения субсидии работодателю необходимо подать заявление в ФСС через государственную информационную систему «Соцстрах», — сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Стоит отметить, что поддержка предпринимателей проводится в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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