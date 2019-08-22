Изобретатель из Москвы переехал в Приморье с глобальным бизнес-планом и ноу-хау

"Нам нужно сплотить пчеловодов, создать кооперацию из 200 - 300 пасек, потому что тех целей, что мы перед собой ставим, в одиночку не добиться. А цель у нас такая: 600 тонн мёда на экспорт каждый год. На нашем участке планируем поставить 100 ульев. Если понадобится, буду искать инвесторов, я за ответственное освоение гектаров и правильное отношение к программе".