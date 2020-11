Механизация и мелиорация возвращаются

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края Андрей Бронц рассказал о ситуации в сельском хозяйстве региона

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края Андрей Бронц рассказал о ситуации в сельском хозяйстве региона КСТАТИ Приморцев зовут в поле Опытные посевы и передовую сельхозтехнику представят на Приморском дне поля. Мероприятие пройдет в селе Первомайское Михайловского района 22 августа. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в этот день в поле соберутся сельхозпроизводители, эксперты, представители науки со всего края. «Им будут продемонстрированы опытные посевы сои, кукурузы и рапса, а также новинки сельскохозяйственной техники. Участники мероприятия поделятся опытом друг с другом», - уточнили специалисты. На верхнем фото: Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц: «По линии департамента мы предусмотрели меры поддержки по субсидированию затрат на приобретение техники, которая заменяет ручной труд на механизированный». Фото из архива Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

