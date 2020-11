Новые автобусы выйдут на улицы Владивостока

Во Владивосток прибыла первая партия автобусов, которые на средства краевого бюджета закупили городские власти

Во Владивосток прибыла первая партия автобусов, которые на средства краевого бюджета закупили городские власти. Девять из них - автобусы малой и средней вместимости российских марок «ЛиАз» и «ПАЗ» - уже прошли технический осмотр и пополнят автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». В этом году на приобретение автобусов для Владивостока краевые власти выделили более 900 миллионов рублей. До конца августа в городе ожидают первые 46 единиц из 95-ти. Осенью машины планируется выпустить на маршруты, список которых сейчас формируется. Прибытие второй партии автобусов, по условиям контракта, запланировано на декабрь. Как сообщили в городском управлении транспорта, перед городскими властями стояла важная задача закупить автобусы, проезд в которых был бы комфортен, в том числе - маломобильным пассажирам. Все приобретенные машины отвечают требованиям «Доступной среды». Во всех автобусах есть автоинформаторы и так называемая бегущая строка – она поможет ориентироваться в поездке пассажирам с проблемами слуха. Часть машин оборудована пандусами и местом в салоне для граждан на инвалидных колясках. Помимо этого, во всех автобусах установлены видеокамеры, а также терминалы для безналичной оплаты проезда. Они совместимы с теми, что устанавливает в городских автобусах Сбербанк. Это значит, что за проезд в таких автобусах можно будет рассчитаться как наличными, так и с помощью банковской карты. Все 95 автобусов будут размещены на охраняемой территории ВПОПАТ-1, где есть теплые боксы и автомойка. «В этом году мы закупаем большую партию новых автобусов, старые, неопрятные машины – это то, что должно уйти в прошлое, не раз подчеркивал в своих выступлениях глава города Олег ГУМЕНЮК. - Наша позиция однозначна: общественный транспорт во Владивостоке должен стать комфортным». На фото: Автопарк муниципального предприятия «ВПОПАТ-1» прирастет автобусами малой и средней вместимости российских марок «ЛиАз» и «ПАЗ». Фото Vlc.Ru. Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

