Новые механизмы по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке рассмотрят на ВЭФ-2019

Обсуждение основных механизмов и мер по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке состоится в рамках деловой программы V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу – к 2024 году войти в число пяти крупнейших экономик мира. Для ее достижения российская экономика должна расти темпами выше среднемировых. В первую очередь за счет развития несырьевых секторов. Для Дальнего Востока эта задача особенно актуальна с учетом поставленной в Национальной программе развития региона до 2035 года цели по достижению экономического роста в 6%. Участники сессии «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?» рассмотрят российский и международный опыт стимулирования экономики, а также обсудят механизмы, которые необходимы для реализации потенциала роста. Также будут предложены инструменты, которые могут быть включены в «Дорожную карту устойчивого роста несырьевого сектора экономики России». В настоящее время по поручению Президента Российской Федерации работа над реализацией этого документа продолжается на базе Аналитического центра Правительства России. В сессии примут участие представители российских министерств и ведомств, бизнес-сообщества, губернаторы ДФО, а также иностранные эксперты. Модератором дискуссии выступит уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Чтобы выполнить KPI из указа Президента РФ и перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, нам надо расти темпами 5–5,6% в год до 2024 года. Нужна проактивная политика, в противном случае к 2023 году мы станем седьмой экономикой мира – нас обойдет Индонезия. Задача экономического роста разделяется как экономическими властями, так и обществом в целом», – отметил Борис Титов. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

