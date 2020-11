Приморье хотят избавить от позора

Вопиющую и позорную ситуацию на российских пограничных переходах все-таки решено исправлять

Вопиющую и позорную ситуацию на российских пограничных переходах в Приморье все-таки решено исправлять В Приморье все-таки озаботились проблемой несоответствия инфраструктуры действующих пограничных переходов в Китай запросам ни простых граждан, ни тем более бизнеса. Автомобильный двусторонний пункт пропуска «Марково» на российско-китайской границе будет закрыт на реконструкцию с 1 января 2020 года. Погранпереход соединяет одноименный поселок в Лесозаводском районе и китайский город Хулинь. На территории края расположены пять автомобильных пунктов пропуска - «Пограничный», «Краскино», «Полтавка», «Турий Рог» и «Марково». Все они были открыты еще в 1992 году и, за исключением пассажирского терминала МАПП «Пограничный», находятся в частной собственности. В связи с этим, Минтранс России на обустройство действующих автомобильных пунктов пропуска средств не выделяет. В свою очередь, собственники инфраструктуры пунктов пропуска в ее обустройстве не участвуют, ссылаясь на отсутствие доходов от деятельности по содержанию зданий и сооружений. Все пять погранпереходов уже давно достигли пика своей пропускной способности. Например, у «Марково» этот показатель составляет один автобус и 21 грузовой автомобиль в день, что очень мало. Работает погранпереход пять дней в неделю, кроме праздничных дней в России и Китае. При этом, с китайской стороны очередей нет. В январе 2019 года, после обращений губернатора Приморья в адрес президента и премьер-министра РФ, федеральными органами исполнительной власти (Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России совместно с Росимуществом) была начата работа по переводу объектов пунктов пропуска и земельных участков в федеральную собственность. Планируется, что земля и имущество будут выкуплены с возмещением оценочной стоимости собственникам и переданы в оперативное управление Минтрансу России для проведения мероприятий по реконструкции пунктов пропуска. В рамках ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 гг.)» в настоящее время реконструируются МАПП «Пограничный» (выделено 1110,319 млн рублей) и «Краскино» (465,5 млн рублей). Но, как сообщал губернатор в отчете Законодательному собранию Приморья, на сегодняшний день ни один из указанных пунктов не сдан в эксплуатацию из-за проблем с работой подрядных организаций. Власти Приморья требуют от Минтранса России в максимально короткие сроки завершить строительство и ввести в эксплуатацию указанные пункты пропуска. «Вместе с тем, администрация Приморского края внесла предложения о включении мероприятий по строительству (реконструкции) других значимых автомобильных пунктов пропуска в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Предложения были поддержаны ФОИВ. Так, в соответствии с паспортом национального проекта, объем финансирования, выделенный на строительство (реконструкцию) «Марково» составил 956,9 млн рублей, «Полтавка» – 850 млн рублей, «Турий Рог» – 1 млрд рублей, вторая очередь «Краскино» – 856,9 млн рублей. Таким образом, Минтранс России имеет обязательства о завершении строительства и сдачи в эксплуатацию автомобильных пунктов пропуска «Краскино» и «Марково» в 2021 году, «Полтавка», «Турий Рог», вторая очередь «Краскино» - в 2022 году, «Пограничный» - в 2023 году. Администрация Приморского края требует от Минтранса России неукоснительного соблюдения данных обязательств»,- отмечал Олег КОЖЕМЯКО. Увы, но позже появилась информация, что сроки сдачи всех объектов сдвинуты ровно на год. Власти неоднократно заявляли, что необходимо ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска и принять меры по обеспечению условий для продления режима работы МАПП «Пограничный», МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог». «В целях переориентации туристских потоков и использования механизма электронной визы необходимо решить вопрос, связанный с организацией пассажирского движения через грузо-пассажирский ЖДПП «Махалино». Разгрузить пассажиропоток через МАПП «Пограничный» и ЖД «Пограничный» позволит введение дополнительной ветки маршрута российского пассажирского поезда по маршруту «Гродеково-Суйфеньхэ» либо «Владивосток-Уссурийск-Суйфэньхэ». Целесообразно проработать организацию пограничного контроля и таможенного досмотра пассажиров в ходе движения поезда в период между станциями Уссурийск и Гродеково», - считает г-н Кожемяко. Отметим, что год назад власти китайской провинции Хэйлунцзян заявили о затягивании проекта строительства нового автомобильного моста, который соединит погранпереходы Полтавка (РФ) и Дуннин (КНР) в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Стоимость моста, по оценке китайской стороны, может составить около 10 млн юаней (более 100 млн рублей). Его длина будет равна примерно 300 метрам. Олег КЛИМЕНКО, фото Сергея КОЖИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter