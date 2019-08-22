Приморье хотят избавить от позора

В Приморье все-таки озаботились проблемой несоответствия инфраструктуры действующих пограничных переходов в Китай запросам ни простых граждан, ни тем более бизнеса. Автомобильный двусторонний пункт пропуска «Марково» на российско-китайской границе будет закрыт на реконструкцию с 1 января 2020 года. Погранпереход соединяет одноименный поселок в Лесозаводском районе и китайский город Хулинь. На территории края расположены пять автомобильных пунктов пропуска - «Пограничный», «Краскино», «Полтавка», «Турий Рог» и «Марково». Все они были открыты еще в 1992 году и, за исключением пассажирского терминала МАПП «Пограничный», находятся в частной собственности. В связи с этим, Минтранс России на обустройство действующих автомобильных пунктов пропуска средств не выделяет. В свою очередь, собственники инфраструктуры пунктов пропуска в ее обустройстве не участвуют, ссылаясь на отсутствие доходов от деятельности по содержанию зданий и сооружений. Все пять погранпереходов уже давно достигли пика своей пропускной способности. Например, у «Марково» этот показатель составляет один автобус и 21 грузовой автомобиль в день, что очень мало. Работает погранпереход пять дней в неделю, кроме праздничных дней в России и Китае. При этом, с китайской стороны очередей нет. В январе 2019 года, после обращений губернатора Приморья в адрес президента и премьер-министра РФ, федеральными органами исполнительной власти (Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России совместно с Росимуществом) была начата работа по переводу объектов пунктов пропуска и земельных участков в федеральную собственность. Планируется, что земля и имущество будут выкуплены с возмещением оценочной стоимости собственникам и переданы в оперативное управление Минтрансу России для проведения мероприятий по реконструкции пунктов пропуска. В рамках ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 гг.)» в настоящее время реконструируются МАПП «Пограничный» (выделено 1110,319 млн рублей) и «Краскино» (465,5 млн рублей). Но, как сообщал губернатор в отчете Законодательному собранию Приморья, на сегодняшний день ни один из указанных пунктов не сдан в эксплуатацию из-за проблем с работой подрядных организаций. Власти Приморья требуют от Минтранса России в максимально короткие сроки завершить строительство и ввести в эксплуатацию указанные пункты пропуска. «Вместе с тем, администрация Приморского края внесла предложения о включении мероприятий по строительству (реконструкции) других значимых автомобильных пунктов пропуска в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Предложения были поддержаны ФОИВ. Так, в соответствии с паспортом национального проекта, объем финансирования, выделенный на строительство (реконструкцию) «Марково» составил 956,9 млн рублей, «Полтавка» – 850 млн рублей, «Турий Рог» – 1 млрд рублей, вторая очередь «Краскино» – 856,9 млн рублей. Таким образом, Минтранс России имеет обязательства о завершении строительства и сдачи в эксплуатацию автомобильных пунктов пропуска «Краскино» и «Марково» в 2021 году, «Полтавка», «Турий Рог», вторая очередь «Краскино» - в 2022 году, «Пограничный» - в 2023 году. Администрация Приморского края требует от Минтранса России неукоснительного соблюдения данных обязательств»,- отмечал Олег КОЖЕМЯКО. Увы, но позже появилась информация, что сроки сдачи всех объектов сдвинуты ровно на год. Власти неоднократно заявляли, что необходимо ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска и принять меры по обеспечению условий для продления режима работы МАПП «Пограничный», МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог». «В целях переориентации туристских потоков и использования механизма электронной визы необходимо решить вопрос, связанный с организацией пассажирского движения через грузо-пассажирский ЖДПП «Махалино». Разгрузить пассажиропоток через МАПП «Пограничный» и ЖД «Пограничный» позволит введение дополнительной ветки маршрута российского пассажирского поезда по маршруту «Гродеково-Суйфеньхэ» либо «Владивосток-Уссурийск-Суйфэньхэ». Целесообразно проработать организацию пограничного контроля и таможенного досмотра пассажиров в ходе движения поезда в период между станциями Уссурийск и Гродеково», - считает г-н Кожемяко. Отметим, что год назад власти китайской провинции Хэйлунцзян заявили о затягивании проекта строительства нового автомобильного моста, который соединит погранпереходы Полтавка (РФ) и Дуннин (КНР) в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Стоимость моста, по оценке китайской стороны, может составить около 10 млн юаней (более 100 млн рублей). Его длина будет равна примерно 300 метрам. Олег КЛИМЕНКО, фото Сергея КОЖИНА.