В 2019 году шахтеры края отметили ударным трудом юбилей Юрия Гагарина В последнее воскресенье августа десятки тысяч приморцев отпразднуют День шахтера. К очередному профессиональному празднику ООО «Приморскуголь» подходит в бодром темпе: по итогам первого полугодия 2019 года рост добычи угля составил 8,5% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 млн тонн. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

