Во Владивостоке в самом культовом месте станет светло

Новые конструкции сделают отдых в вечернее время приятным и безопасным Систему наружного освещения монтируют на Токаревском маяке и вдоль дороги на Поспелово. Установку опор уличного освещения ведут строительные бригады МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». Новая система наружного появится освещения вдоль дороги на Поспелово и в районе Токаревского маяка. Кипит работа в районе популярного среди туристов и жителей Владивостока места отдыха – Токаревского маяка. Здесь уже смонтированы пять новых опор освещения, специалисты подключают фонари к электросети. Как пояснил Дмитрий Макеев, на новых фонарях устанавливаются только современные энергосберегающие светильники, которые будут хорошо освещать территорию и сделают отдых на маяке в вечернее время приятным и безопасным. Основные работы ведутся на острове Русский вдоль дороги к посёлку Поспелово. Там протянут линию длиной более пяти километров, установят 141 новую опору освещения, которые оснастят новыми светильниками, а также оборудуют два пункта питания линии. «Работы ведутся по поручению главы города. Решение о строительстве на этом участке системы уличного освещения было принято по обращениям жителей. Также важно, что это очень оживлённая дорога, горожане часто приезжают сюда на отдых. Мы делаем всё, чтобы закончить монтаж в максимально короткие сроки, к работам привлечены усиленные ресурсы, люди работают весь световой день», – рассказал главный инженер производственного предприятия «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Дмитрий Макеев. Напомним, специалисты ВПЭС ведут постоянную работу по содержанию, ремонту и строительству сети городского освещения. В этом году, помимо уличного освещения на дороге к Поспелово и Токаревском маяке, на Тополинной аллее появится декоративная подсветка деревьев. Анастасия Котлярова (фото) Журнал "Дальневосточный капитал"

