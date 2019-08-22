Во Владивостоке в самом культовом месте станет светло

«Работы ведутся по поручению главы города. Решение о строительстве на этом участке системы уличного освещения было принято по обращениям жителей. Также важно, что это очень оживлённая дорога, горожане часто приезжают сюда на отдых. Мы делаем всё, чтобы закончить монтаж в максимально короткие сроки, к работам привлечены усиленные ресурсы, люди работают весь световой день», – рассказал главный инженер производственного предприятия «Владсвет» МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Дмитрий Макеев.