Защитите ребенка от неприятностей, а заодно обеспечьте его будущее

Скоро начало нового учебного года, а значит, самое время подумать о накопительном страховании детей Ребенок идет в первый класс, а родителям уже стоит позаботиться о его поступлении в колледж или вуз, уверена Елена КУЗЬМИНА, руководитель Владивостокского филиала Страховой компании «Колымская». Существует простой и доступный способ, как это сделать, одновременно защитив ребенка от ушибов, травм и других неприятностей с помощью страховых программ. - Елена, прежде чем говорить о детском накопительном страховании, расскажите о самой страховой компании «Колымская». - История АО «СК «Колымская» началась с 1991 года. Результатом 28-летней деятельности стало открытие 12 успешно развивающихся филиалов а три из них в Приморском крае: во Владивостоке, Уссурийске и Находке. Сегодня «Колымская» успешно конкурирует на рынке страховых услуг среди компаний, которые занимаются страхованием жизни. У нас действуют интересные программы по страхованию детей, взрослых, спортсменов любого возраста и по различным видам спорта, страхуем выезжающих за рубеж и путешествующих по России, а также эксклюзивный вид страхования для работников РЖД и пенсионеров. - Если говорить о полисе страхования ребенка, какие основные преимущества вы видите в накопительных программах? - Страховой продукт - это, в первую очередь, защита от разного рода неприятностей, которые могут случиться с ребенком. Но особенностью именно накопительных продуктов является то, что они закладывают, в первую очередь, финансовую основу его будущего. Мало ли какие расходы потребуются на то, чтобы раскрыть таланты и способности, скрытые поначалу от родителей и педагогов? - Какие возможности несут в себе эти программы, и насколько они доступны родителям? - В случае с выбором страховки доход не имеет решающего значения. Даже когда речь идет о скромных доходах бабушек и дедушек, мы подберем программу, которая поможет внукам получить дополнительные образовательные услуги, а также гарантирует их защищенность. В данном случае, дорогое - недорого. Наши программы позволяют накопить средства к школе, к выпускному, вообще к любой дате, запланированной вами, и одновременно с этим компания несет ответственность при возникновения несчастного случая. Например, программа «Забота о детях +» предусматривает случай, когда, при временной потере страхователем возможности выплачивать страховые взносы, эту ответственность принимает на себя страховая компания «Колымская». - Какие нюансы ваших программ в отношении накопительного страхования детей вы хотели бы отметить? - Во-первых, гибкие и удобные схемы платежей. Во-вторых, для тех, кто боится, что со временем его вложения обесценятся, существуют новые программы с ежегодной индексацией страховой суммы на величину официально установленной инфляции. Помимо этого, по договорам страхования сроком на 5 лет и более для работающих родителей есть возможность получить налоговый вычет в размере 13% от уплаченных взносов. - Получается, что данная программа сочетает в себе как преимущества страховки, так и в чем-то банковского депозита? По-своему, это эксклюзивный продукт? - Я бы сказала, что сегодняшние программы, которые предлагает СК «Колымская», уникальны. Немаловажно, что они при этом не содержат повышающих коэффициентов по спорту, если ребенок активно тренируется и для него существует опасность спортивных травм. Трудно напрямую сравнивать наши накопительные программы с банковскими вкладами. Банк принимает во вклад уже накопленную сумму и предлагает процент, который клиент получит после окончания договора, а здесь, наоборот - мы мелкими взносами копим сумму, а в момент наступления даты окончания договора - выплачиваем. В среднем, банк сейчас по депозиту может предложить 7-8% годовых. А по нашим договорам у страхователя есть возможность получить налоговый вычет 13%, о котором я уже говорила. Банк такой процент по депозиту не предлагает, согласитесь? - И плюс, собственно, страхование… - Да. Страховка у нас начинает действовать на 6 день с момента подписания договора. При этом страховая выплата по нему не может делиться при разводе или судебных тяжбах. - Пользуются ли сотрудники вашей компании данными продуктами для себя? - Я, например, застраховала своего ребенка по накопительной программе на 200 тысяч рублей на пять лет. И плачу в месяц 3492р. Через 5 лет получу 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что целевое использование этих средств компания не контролирует. Поэтому, допустим, через пять лет, эти 200 тысяч можно потратить на ремонт детской комнаты или купить в нее новую мебель, оплатить обучение в ВУЗе, а может, всей семьей в отпуск поедем. Неважно. Делайте что хотите с этой суммой. Главное, что мы помогаем людям ее накопить, а застрахованное лицо во время действия договора находится под защитой. И немаловажный элемент - если с ним происходит несчастный случай, компания производит денежные выплаты за каждый факт обращения, и размер этих выплат никак не влияет на страховую сумму по договору. То есть, если ребенок застрахован на 300 тысяч на пять лет, и за это время он получал травмы, мы делаем выплаты независимо от их количества, а по окончании договора выплатим 300 тысяч рублей. - Что необходимо для получения страховой выплаты если все таки произошел несчастный случай? Никаких специальных документов компания не требует. Достаточно справки из травмпункта или другого лечебного учреждения, где будет зафиксирован факт первичного обращения при получении травмы и копии записей из медицинской карты с описанием проведенного лечения до момента восстановления здоровья. Эти документы необходимы для расчета размера выплаты. Повторюсь, никаких документов по строгой форме мы не требуем. Принимаем в работу то, что выдает лечебное учреждение. К слову говоря, у нас есть клиентка, которая страхует свою внучку и за последний год она дважды обращалась по страховому случаю: то девочка руку летом сломала, то в школе на перемене толкнули, результат – сотрясение мозга. Дети постоянно в движении, а наша задача – забота о них. - Эти особенности накопительного страхования касаются только детей? - Аналогичные программы у нас есть для взрослых. Но есть и другие предложения. - Где можно получить подробную информацию по вашим страховым продуктам и оформить их? - Оформить страховку можно не только в наших офисах, но и на сайте (http://kolm.ru), а также пригласив агента к себе домой или на работу. Или звоните по телефону: 2-606-111 - мы ответим на все ваши вопросы. Лицензия на осуществление страхования СЛ № 0507 от 6 ноября 2015 г. Лицензия на осуществление страхования СЖ № 0507 от 6 ноября 2015 г. Реклама. На фото: Руководитель Владивостокского филиала Страховой компании «Колымская» Елена Кузьмина: «Страховой продукт - это, в первую очередь, защита ребенка от разного рода неприятностей. Но особенностью именно накопительных продуктов является то, что они закладывают, в первую очередь, финансовую основу его будущего». Фото Евгении ПРИЙМАК Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

