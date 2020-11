Амурский "остров невезения"

Большой Уссурийский остров так и не стал открытыми воротами для иностранных туристов

Большой Уссурийский остров так и не стал открытыми воротами для иностранных туристов Полугодовые итоги деятельности туристической отрасли Хабаровского края стали тревожным звонком для властей региона. Если у соседей по ДФО турпоток растет, то на берегах Амура - падает. В первом полугодии край посетили всего 17 тысяч иностранных туристов. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в три раза меньше, чем в Амурской области, и в 20 раз - чем в Приморье. Сказать, что Хабаровский край не привлекательный и не имеет таких красот, как тот же Приморский, - значит, погрешить против истины. Это уникальная территория со всех точек зрения. «Страной рек и озер» называют ее бывалые путешественники, так как различных водоемов здесь более 1500. Чего стоит один только Амур, входящий в десятку самых полноводных и протяженных рек в мире. В нем водится более ста различных видов рыб, «королевствуют» среди которых осетр и калуга, на нерест заходят миллионные косяки лососей. В амурской тайге водятся тигры, бурые и белогрудые медведи, огромное разнообразие копытных и пушных зверей. Жемчужиной прибрежья является Шантарский архипелаг - одно из самых труднодоступных и красивых мест восточной оконечности России. Шантары являются родиной китов. Здесь водятся хищные киты-косатки и настоящие морские гиганты - гладкие киты. Острова архипелага населяет огромное количество морских птиц. И вы скажете, что на свете нет желающих увидеть эти красоты? Да ладно, - сотни тысяч людей готовы были бы сорваться со своих мест и не пожалеть никаких денег, чтобы лицезреть их своими глазами. Хабаровский край представлен в межрегиональном туристическом проекте «Восточное кольцо России». В программу входит посещение Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также национальных сел Верхняя Эконь и Сикачи-Алян. В настоящее время дорабатываются еще 30 межрегиональных маршрутов проекта «Восточное кольцо России», в 13 из которых также будет задействован Хабаровский край. Досье «Дальневосточного капитала": В период 2016-2018 гг. в Хабаровский край был привлечен 601,0 млн рублей средств федерального бюджета и 174,7 млн - краевого на создание обеспечивающей инфраструктуры для круизных маршрутов (реконструирована набережная в г. Хабаровске на участке от речного вокзала до открытого плавательного бассейна). На средства инвесторов в размере 3,7 млрд рублей модернизировано здание Центра яхтенного и круизного туризма на указанной набережной. В регионе действует свыше 150 маршрутов и экскурсий экологической, этнографической, культурно-познавательной, приключенческой, промышленной направленности. В Хабаровском районе получила развитие территория туркомплексов «Заимка» и «Воронеж», создано семейное нанайское подворье «Стойбище сородичей» в с. Сикачи-Алян. В бухте Онгачан Тугуро-Чумиканского района построен комфортабельный «Центр приема туристов «Охотоморье». Тем не менее, цифры посещаемости региона зарубежными туристами не радуют. Если в 2017 году в регион приехали 37 тысяч иностранцев, в 2018 году - 56 тысяч, то в этом количество иностранных гостей вряд ли дотянет до прошлогодней цифры. Можно было бы обвинить во всем наводнение, но в первом полугодии его не было, а во втором, конечно, из-за разгула водной стихии отставания уже не наверстать. Но это лишь штрих к общей печальной картине. - Казалось бы, Китай через речку, и от гостей из Поднебесной не должно быть отбоя, как в Благовещенске, например, где в прошлом году побывало 105 тысяч китайцев. Однако, с Хабаровском все не так. С начала года в регион приехало лишь 4,6 тысячи жителей соседней страны. Даже из Республики Корея, до которой нужно лететь самолетом или плыть по морю, было почти в два раза больше посетителей. Но похоже, с корейским туристическим направлением скоро предстоит расстаться. В сентябре с рынка ушел крупный южнокорейский авиаперевозчик «Asiana», обеспечивающий основной поток туристов с Корейского полуострова. Это печальная новость, потому что на этом направлении больше нет конкуренции. Авиабилеты из Хабаровска до Сеула подорожали в два с половиной раза - с 16 тысяч до 42 тысяч рублей. Кто полетит за такие деньги, если до Владивостока из столицы Южной Кореи можно добраться по воздуху за 13 тысяч рублей, а паромом - и того дешевле. С переносом столицы ДФО с берегов Амура на берега Золотого Рога Хабаровскоий край все больше утрачивает туристическую привлекательность, и это грустно. Многие креативные наработки, привлекавшие сюда зарубежных и российских туристов, за очень короткий срок утратили свю яркость. В частности, узнаваемыми брендами региона на международном туристическом рынке были выставка-ярмарка «Наш выбор 27», креативные посиделки «Уха с губернатором», фестиваль в Де-Кастри «Серебряная корюшка». В 2018 году «Наш выбор 27», к слову, стал победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучшая ярмарка». Задача мероприятия состояла в том, чтобы продвигать товары местных производителей под брендом «Наш выбор 27» на китайский рынок и культировать интерес к региону. Удалось, в частности, «продвинуть» в Китай мороженое, произведенное в Комсомольске на предприятии «Дакгомз», на очереди были мед, дикоросы, продукты животноводства. «Уха с губернатором» настолько полюбилась китайцам, что в 2018 году на нее пожаловала целая делегация из соседней провинции Фуюань во главе с губернатором - почти полтысячи региональных китайских политиков и богатых бизнесменов. В 2019 году «Уха с губернатором» перестала существовать, а выставка-ярмарка утратила бренд «Наш выбор 27». Автора этой замечательной идеи и ее главного креативщика министра перерабатывающей промышленности края уволили, а достойной замены не нашли. По итогу, ярмарка выглядела очень бледно и оваций среди посетителей не сорвала. «Закрытое» небо В туристической отрасли Хабаровского края на сегодняшний день занято четыре с небольшим тысячи человек. Этого мало. В Приморье, к примеру, число занятых в туротрасли - на порядок выше, и доходы от нее больше в таком же порядке. В откровенно «разобранном» состоянии находится и туристическая инфраструктура. Если во Владивостоке круизные мега-лайнеры с туристами швартуются у стенки солидного морского вокзала, то в Хабаровске речной вокзал, в котором обслуживаются гости из китайского Фуюаня, производит плачевное впечатление. Он как размещался десятилетия назад на временных дебаркадерах, так и размещается. Обстановка там «доисторическая» и более чем убогая. Местный бизнесмен и меценат Игорь НЕКЛЮДОВ, который положил немало усилий на создание пригородного туристического комп- лекса «Заимка», попытался решить проблему. Он построил красивый речной вокзал на этой заимке, обеспечил его всем необходимым оборудованием для работы пограничных и таможенных служб, но с кем-то, судя по всему, не до конца «договорился». Возникли многочисленные препоны с вводом в эксплуатацию этого практически готового современного сооружения. Может быть, их удалось бы преодолеть, но борьба «с ветряными мельницами» подкосила силы хабаровского предпринимателя, и он умер на 71 году жизни. Продолжать его дело оказалось некому. Влияет на иностранный турпоток и количество прямых зарубежных рейсов из аэропорта Хабаровска. Их можно пересчитать по пальцам одной руки, отсутствует конкуренция среди перевозчиков, а стоимость билетов на перелеты за рубеж зашкаливает. Уже сейчас многие путешественники для экономии средств сначала едут поездом или автотранспортом до столицы Приморья, а оттуда самолетом - в любую доступную страну. Даже с таким трафиком получается дешевле. Причина малого количества международных авиарейсов и их дороговизна - результат отсутствия режима «открытого неба», который позволил бы значительно снизить тарифы на обслуживание зарубежных рейсов в хабаровском аэропорту. К слову, приморским властям удалось «пробить» это принципиальное решение в правительстве страны, а вот хабаровским - нет. Вопрос прорабатывался и был уже почти решен, но смена губернаторов и последовавшие затем кадровые перестановки в краевом белом доме этот процесс остановили. Сейчас - вся надежда на модернизацию хабаровского аэропорта. Работа ведется комплексно, финансируется за федеральный счет и средства инвесторов. Приводится в порядок аэродромная инфраструктура: взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, авиа- стоянки. Параллельно ведется реконструкция пассажирской инфраструктуры. Введен в эксплуатацию новый авиатерминал внутренних линий, разрабатывается документация для международного терминала. Может быть, вся эта работа и «откроет» небо над Хабаровском, но, сдается, еще не скоро. К тому же, новые власти Хабаровского края практически перестали заботиться о развитии туристичесской инфраструктуры. Пример - состояние набережной Хабаровска и прилегающего к ней парка. Это - ключевой объект проекта развития круизного туризма в регионе под названием «Амур-Батюшка». Он вошел в федеральную программу модернизациии туристических объектов, на его реализацию выделяются миллиарды рублей из федерального бюджета. За предыдущие несколько лет в реконструкцию набережной было вложено несколько миллиардов рублей федеральных инвестиций и средств местных инвесторов. В результате она превратилась в визитную карточку города и края, которая привлекала как отечественных, так и зарубежных туристов. Было осуществлено три этапа реконструкции, с 2019 года начался четвертый. Правда, здесь есть важный нюанс: программа работает только на условиях софинансирования. На каждый федеральный рубль должны привлекаться три рубля местных инвесторов. Раньше так и было, а сейчас инвесторы прикрыли свои кошельки и давать деньги на новые объекты не спешат. Если хабаровским властям не удастся их уговорить, то четвертый этап реконструкции может превратиться в долгострой. «Весь покрытый зеленью» Специалисты выделяют целый ряд других специфических проблем въездного туризма в Хабаровском крае, особенно досаждающих гостям. Иностранцы жалуются на недостаток подготовленных гидов-экскурсоводов, откровенно слабую сервисную проработку маршрутов. Для них сложно припарковать автомобиль, сходить в туалет, получить медицинскую помощь в случае необходимости и многое другое. При этом цены зашкаливают, а качество услуг откровенно хромает. Но есть и особая долгоиграющая проблема. Открытыми воротами для иностранных гостей должен был стать Большой Уссурийский остров, находящийся в совместном владении России и Китая. Эта роль ему была уготована решением федеральных властей двух стран. Однако, если Китай свою часть острова начал активно развивать, то наших хватило только на строительство моста через Амурскую протоку. На российской стороне острова нет даже захудалой дороги, а водно-болотный парк носит, как говорится, естественный характер. Досье «Дальневосточного капитала": Большой Уссурийский остров площадью 254 кв. км находится на реке Амур в западной части пригорода Хабаровска. Площадь российской территории - 174 кв. км, западная часть острова и остров Тарабаров в собственности Китая с 2008 года. После перехода острова в совместное ведение с завидной частотой появлялись различные проекты освоения острова, от суперделовых до самых экзотичных. Российские власти пытаются реализовать уже восьмую по счету концепцию развития Большого Уссурийского острова, семь предыдущих постигло фиаско. В 2019 году тему доверили британской консалтинговой компании «Эрнст Энд Янг». Обновленную версию глава дальневосточного офиса компании «Эрнст Энд Янг» Алексей ЕРОХИН на днях презентовал на совещании при губернаторе Хабаровского края. Он рассказал, что на данный момент осуществляется работа над проектом выборочного освоения острова с упором на частные инвестиции. «Первая фаза нашей работы предполагает создание совместной российско-китайский трансграничной зоны, где будет расположен финансовый центр, центр международного сотрудничества, зона беспошлинной торговли», - сообщил Ерохин. На острове, в частности, планируется насыпная территория в 50 гектаров, на которой построят торгово-выставочный комплекс и зону беспошлинной торговли. Вторая фаза предусмат- ривает развитие комплекса вспомогательных объектов в зонах рекреации. Так и хочется сказать: скорей бы! В соседнем с Хабаровском китайском городе Фуюань за последние годы население увеличилось с 40 тыс. человек до несколько сот тысяч, китайские власти планируют в неделеком будущем довести его до 1 млн человек. В Фуюане построен международный аэропорт, китайскую часть острова соединили с материком и проложили автомобильную дорогу. Китайцы построили на острове красивую набережную и пагоду, разбили окультуренный парк водно-болотных угодий, которые уже сегодня привлекают ежедневно более 1 тысячи туристов. А ведь они могли бы заехать «по пути» и в Хабаровск, существенно пополнив местный бюджет и дав такую туристическую статистику, которая и не снилась соседям по ДФО. Но Большой Уссурийский, увы, пока можно назвать лишь «островом невезения». Павел ЛЕБЕДЕВ Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.

