Амурский "остров невезения"

- Казалось бы, Китай через речку, и от гостей из Поднебесной не должно быть отбоя, как в Благовещенске, например, где в прошлом году побывало 105 тысяч китайцев. Однако, с Хабаровском все не так. С начала года в регион приехало лишь 4,6 тысячи жителей соседней страны. Даже из Республики Корея, до которой нужно лететь самолетом или плыть по морю, было почти в два раза больше посетителей. Но похоже, с корейским туристическим направлением скоро предстоит расстаться. В сентябре с рынка ушел крупный южнокорейский авиаперевозчик «Asiana», обеспечивающий основной поток туристов с Корейского полуострова.