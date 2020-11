Грани доступности

Госучреждения, пешеходные улицы и общественный транспорт в Приморье становятся удобнее для людей с ограниченными возможностями

Улицы и дворы приморских городов становятся комфортнее благодаря мероприятиям государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, а также проектам «Комфортная городская среда» и «1000 дворов». Однако для адаптации улиц и учреждений к нуждам маломобильных граждан на краевом уровне и в муниципалитетах Приморья с 2014 года действуют программы «Доступная среда». Их главная задача – обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также устранить социальную разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. Доступная тысяча Общее количество объектов, участвующих в программе «Доступная среда», с учетом адаптированных в 2018 и 2019 годах, превысило тысячу. В первую очередь – это социальные учреждения и элементы пешеходной инфраструктуры. Так, в учреждениях сферы социальной защиты и занятости, подчиненных профильному краевому департаменту, в 2018 году адаптированы для инвалидов 28 объектов. Приобретено оборудование, обеспечивающее их доступность для людей с нарушениями слуха и зрения, проведены работы по установке пандусов, поручней, укладке тактильной плитки и другие. Установлены пандусы на 10 объектах здравоохранения. Кроме того, в рамках муниципальных программ на территориях 17 муниципалитетов повышена доступность 43 муниципальных объектов культуры и спорта. Но адаптация учреждений к нуждам лиц с ограниченными возможностями – это не только пандусы и тактильная плитка. В 2019 году центры занятости Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема и Спасска-Дальнего подключили к сервису «Платформа SOL «Сурдо-Онлайн», который позволяет получать услуги по переводу русского жестового языка в режиме видеосвязи круглосуточно, семь дней в неделю. Это альтернатива сурдопереводчику, которого инвалиды приглашают для посещения учреждений. Также в рамках программы «Доступная среда» ведется обучение работников учреждений социального облуживания и спорта русскому жестовому языку. За четыре года такие навыки освоили 68 специалистов. Добавим, что инвалидами по слуху являются более 2,5 тысяч приморцев, и многим из них инвалидность не помешала найти работу. Сегодня в списке квотируемых для инвалидов мест – более 1 тысячи разных вакансий. От подъезда до учреждения – удобно и безопасно Во Владивостоке за время реализации программы «Доступная среда» доступными для инвалидов стали 98 объектов: 14 административных зданий, 72 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, два спортивных объекта и две библиотеки, а также восемь объектов дошкольного образования. Близится к завершению строительство первого надземного пешеходного перехода на улице Олега Кошевого, который будет оборудован лифтом для маломобильных граждан. Одним из самых значимых объектов во Владивостоке, адаптированных к нуждам маломобильных граждан в 2019 году, стал пешеходный маршрут от остановки общественного транспорта «Первая речка» до Краевой детской клинической больницы №1 на ул. Острякова. Работы по адаптации городских территорий также проведены на участке тротуара от остановки «Чкалова» до дома № 12 на улице Магнитогорской, на проспекте Красного Знамени между домами №71 и №84, на улице Светланской между домами №66 и №68. На всех этих участках появились пониженные бордюры и тактильные указатели для слабовидящих. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями в этом году ремонтируются несколько административных зданий и библиотек. На объектах установят тактильные указатели и различные технические средства (пандусы, специализированные ступеньки, поручни). Уже сформирован план работ на 2020 год. В перечень объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в первоочередной адаптации, вошли административное здание на Океанском проспекте, 30, отделы по работе с населением городской администрации на острове Русском и острове Попова. Приоритетными дорожно-транспортными объектами стали пути следования от остановок общественного транспорта «Луговая» и «Минный городок» к Владивостокской клинической больнице № 4. В администрации города отмечают, что работа по адаптации городских пространств проводится в тесном контакте с общественными организациями инвалидов: они участвуют в определении приоритетных объектов, контроле за ходом работ, а также приемке и паспортизации адаптированных объектов. В Уссурийске в 2018 году в рамках реализации мероприятий «Доступной среды» проведены работы по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса в школе №30, приобретены текстофоны для многофункционального центра предоставления муниципальных и государственных услуг. Кроме того, выполнены работы по монтажу тактильной плитки на тротуаре возле городской поликлиники №2, и установлен пешеходный светофор со звуковым сигналом на перекрестке улиц Волочаевская и Чичерина. В здании Центральной детской библиотеки и библиотеки № 10 установлены пандусы и опорные поручни на входе, выполнены работы по укладке тактильной плитки на входе. А в городском музее оборудовали индукционную систему для слабослышащих. В здании муниципального автономного учреждении культуры «Горизонт» проведены работы по созданию специально выделенных мест для инвалидов, а в ДК «Дружба» к нуждам инвалидов адаптированы запасной выход, лестничные пролеты и туалетная комната. Добавим, что в адаптации общественных пространств к потребностям маломобильных граждан активно участвуют и сами жители. Например, во Владивостоке ежегодно проводится смотр-конкурс «Доступная среда», в рамках которого управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТОСы демонстрируют заботу о маломобильных гражданах. В 2019 году по итогам конкурсного отбора бронзовым призером и обладателем сертификата номиналом 50 тысяч рублей стало ТСЖ «Адмирала Горшкова 22». «Серебро» и сертификат на 90 тыс. рублей - у дома № 1 на улице Сочинской (управляющая компания МУП «Центральный»). Победителем конкурса и обладателем сертификата номиналом 130 тысяч рублей на приобретение малых архитектурных форм для своего дома и двора получило ТСЖ «Калинина, 115А». Занятия спортом доступны для всех Часть средств, выделяемых по программе «Доступная среда», идет на поддержку учреждений по адаптивной физической культуре и спорту, предоставление субсидий юридическим лицам и частным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при обеспечении спортом инвалидов. Например, в 2018 году на средства краевых субсидий в рамках программы «Доступная среда» негосударственным организациям, оказывающим инвалидам услуги по адаптивной физической культуре и спорту, были приобретены катер, коляски для регби, оборудование и инвентарь для инваспорта, тренажеры для реабилитации. В Уссурийске, в известном городском бассейне «Чайка» по программе «Доступная среда» было установлено оборудование, позволяющее инвалидам-колясочникам заниматься плаванием. Это универсальный гидравлический лифт для бассейна, лестничный подъемник с креслом-коляской и съемный пандус. Теперь спортивное учреждение готово оказывать услуги по оздоровлению и обучению плаванию маломобильных граждан. Кроме того, здесь проведены работы по монтажу перил в холле бассейна на стене, прилегающей к лестницам, и установлены поручни перил на лестничных маршах. А на крытом катке спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» проведены работы по расширению дверных проемов и установке поручня на пандус. Транспорт повысил мобильность маломобильных Почти 300 приморцев старше 65 лет уже воспользовались новой услугой, предоставляемой Приморским центром социального обслуживания населения. Социальные работники на автомобилях центра доставляют пенсионеров в лечебные учреждения края. Главная задача стартовавшего в феврале пилотного проекта «Междисциплинарные мобильные бригады» – обеспечение доступности медицинских и социальных услуг пожилым жителям сел, в том числе нуждающимся в постороннем уходе. Задача специалистов подведомственного учреждения – доставить пожилого человека в поликлинику. По договоренности с медицинскими учреждениями прием пенсионеров проходит в специально назначенное время, без длительного ожидания. Для отработки всех возможных нюансов, связанных с доставкой жителей сел на медицинское обследование, выбрали Лесозаводский филиал ПЦСОН. Он обслуживает Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Кировский районы. Далее к пилотному проекту присоединились Владивосток с его островными территориями, а также села Артемовского, Партизанского, Спасского районов. В ближайшее время в муниципальные образования будут переданы еще 27 автомобилей, приобретенных на средства федерального бюджета. ВАЖНО С учетом потребностей маломобильных граждан происходит и обновление общественного транспорта Владивостока. Все приобретаемые муниципальным предприятием машины, а также большинство автобусов, закупаемых коммерческими перевозчиками, приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они имеют низкий уровень пола и оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению. На фото: Платформы для маломобильных групп населения уже давно стали привычными для Приморья. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

