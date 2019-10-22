В Приморье инвесторов бесплатно научат правильно получать налоговые льготы

«Так как законодательство совсем свежее и практика по нему еще не сформирована, на семинаре мы дадим подобный пошаговый план – как предприятию получить инвестиционный вычет. Это существенная поддержка для бизнеса, который высвободившиеся средства может направить на дальнейшее развитее. Подчеркну, что воспользоваться этой льготой можно уже в 2020 году, но для этого подать документы в налоговую необходимо до конца текущего года. Времени осталось не так много», – рассказала Виктория Ивачева.