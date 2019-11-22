Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост

Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост

22 ноября 2019, 13:04
Бизнес
Игорь Лукишин не доработал до конца контракта

Игорь Лукишин не доработал до конца контракта

Игорь ЛУКИШИН, занимавший должность гендиректора АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) с декабря 2013 года, покинул компанию до истечения контракта. С 25 ноября и.о. гендиректора аэропорта назначен Андрей ВИНИЧЕНКО, ранее занимавший должность директора по производству международного аэропорта Красноярск.

«Произошедшие кадровые изменения не повлияют на производственную деятельность аэропорта. - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. - В 2013 году Игорь Лукишин возглавил международный аэропорт Владивосток. За эти 6 лет предприятие обрело экономическую стабильность и значительно увеличило объем перевозок. Под его руководством была проведена масштабная реконструкция всей инфраструктуры аэропорта: модернизация аэродрома, аэровокзального комплекса, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг. Большое внимание уделялось внедрению инновационных технологий. Все это позволило осуществлять высокоэффективную производственную деятельность аэропорта, а также повысить уровень безопасности полетов и культуры обслуживания пассажиров».

Последний раз акционеры АО «МАВ» продлили полномочия г-на Лукишина на три года на внеочередном собрании в декабре 2017 года.

Досье газеты «Золотой Рог»

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево»

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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