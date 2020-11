Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост

Игорь Лукишин не доработал до конца контракта

Игорь Лукишин не доработал до конца контракта Игорь ЛУКИШИН, занимавший должность гендиректора АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) с декабря 2013 года, покинул компанию до истечения контракта. С 25 ноября и.о. гендиректора аэропорта назначен Андрей ВИНИЧЕНКО, ранее занимавший должность директора по производству международного аэропорта Красноярск. «Произошедшие кадровые изменения не повлияют на производственную деятельность аэропорта. - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. - В 2013 году Игорь Лукишин возглавил международный аэропорт Владивосток. За эти 6 лет предприятие обрело экономическую стабильность и значительно увеличило объем перевозок. Под его руководством была проведена масштабная реконструкция всей инфраструктуры аэропорта: модернизация аэродрома, аэровокзального комплекса, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг. Большое внимание уделялось внедрению инновационных технологий. Все это позволило осуществлять высокоэффективную производственную деятельность аэропорта, а также повысить уровень безопасности полетов и культуры обслуживания пассажиров». Последний раз акционеры АО «МАВ» продлили полномочия г-на Лукишина на три года на внеочередном собрании в декабре 2017 года. Досье газеты «Золотой Рог» Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «МАВ» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево» Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter