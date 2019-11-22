Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост

«Произошедшие кадровые изменения не повлияют на производственную деятельность аэропорта. - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. - В 2013 году Игорь Лукишин возглавил международный аэропорт Владивосток. За эти 6 лет предприятие обрело экономическую стабильность и значительно увеличило объем перевозок. Под его руководством была проведена масштабная реконструкция всей инфраструктуры аэропорта: модернизация аэродрома, аэровокзального комплекса, приобретение новой техники, а также ввод новых услуг. Большое внимание уделялось внедрению инновационных технологий. Все это позволило осуществлять высокоэффективную производственную деятельность аэропорта, а также повысить уровень безопасности полетов и культуры обслуживания пассажиров».