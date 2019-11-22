Главную городскую ёлку монтируют во Владивостоке

Главную городскую ёлку монтируют во Владивостоке

22 ноября 2019, 10:40
Бизнес
Все ёлки в районах столицы Приморья должны быть установлены до конца ноября

Все ёлки в районах столицы Приморья должны быть установлены до конца ноября На площади Борцов Революции во Владивостоке кипит работа. Здесь монтируют главную городскую ёлку, которая станет центром будущего новогоднего городка. Основание для ёлки готово, сейчас рабочие собирают каркас 28 метровой зелёной красавицы. После того как ёлку установят, ее украсят шарами и праздничной иллюминацией. Появятся здесь и арт-объекты, которые вскоре тоже начнут монтировать на центральной площади города. «Все работы у нас идут в запланированные сроки. Установка ёлок - это лишь первый шаг. Новогоднюю атмосферу в городе создаст ещё и праздничная иллюминация, которая вскоре появится на наших улицах. Уверены, что с каждым днём владивостокцы будут замечать всё новые атрибуты приближающегося праздника», - добавляют специалисты управления культуры. Во Владивостоке также завершают устанавливать новогодние деревья в районах. Уже украшенными стоят ёлки в Снеговой Пади, на территории Дворца детского творчества, на открытой площадке на Вострецова, 4а, автомобильном кольце на Окатовой, в посёлках Трудовое и Подножье. Рабочим остался последний штрих по этим адресам – подключить светодиодную подсветку на праздничных деревьях. В пятницу, 22 ноября, начнут собирать ёлочный каркас в сквере Суханова, а на следующей неделе - на Спортивной набережной и острове Попова. По срокам муниципального контракта все ёлки в районах Владивостока должны быть установлены до конца ноября. Анастасия Котлярова (фото) Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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