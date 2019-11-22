Известный российский портал уронил коммерческую недвижимость Приморья на 46%

По данным экспертов электронного ресурса «Авито-недвижимость» рынок коммерческой недвижимости в Приморском крае резко упал по сравнению с прошлым годом. Оказалось, что в октябре офисные помещения в Приморье можно было покупать по средней цене всего 28 300 рублей за 1 кв. метр, что на 46% меньше, чем год назад. Менее катастрофично упала аренда – на 1%, составив 520 рублей в месяц за 1 кв. метр офисных площадей. При этом средняя стоимость 1 кв. метра офисной недвижимости в целом по 25 анализировавшимся регионам в нынешнем октябре оказалась 60 000 рублей и средняя цена предложения за год выросла на 24%. При этом подорожали все категории офисов.