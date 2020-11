Приморье и южнокорейская провинция Кангвон открывают павильоны для экспорта продукции

Открытие презентационных витрин – один из новых способов поддержки экспортеров

Открытие презентационных витрин – один из новых способов поддержки экспортеров Приморский край и южнокорейская провинция Кангвон запустили программу взаимного продвижения продукции местных производителей через специальные павильоны-витрины. Соответствующее соглашение подписали в четверг, 21 ноября, генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров и генеральный директор Агентства развития бизнеса провинции Кангвон Ли Сынг Соб. По словам генерального директора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, малым и средним производителям нужно помогать выходить на международные рынки. Самостоятельно им это делать очень сложно, поэтому в каждой стране есть государственные агентства поддержки экспорта. «Открытие таких презентационных витрин – один из новых способов поддержки экспортеров. Мы поможем приморским производителям доставить и презентовать образцы своей продукции в провинции Кангвон, а на своей территории – обеспечим работу витрины с южнокорейскими товарами», – обозначил он. Первый такой павильон заработал в четверг в центре «Мой бизнес» во Владивостоке. Сейчас в нем представлены около 50 образцов товаров 12 корейских компаний: косметика, сушеный минтай и осьминог, сладости, чай, селфи-палки, обувь, медицинское оборудование и БАДы – аппарат для лечения ринита, экстракты плодов женьшеня и другие товары. Все желающие могут ознакомиться с товарами и стать их дистрибьюторами в крае. Аналогичная витрина, только уже с товарами из Приморья, откроется в городе Вонджу на площадке Агентства развития бизнеса провинции Кангвон в декабре. Уже 11 приморских предприятий готовятся презентовать там свою продукцию: дикоросы, мед, косметику, минеральную воду, сладости, бытовую химию, а также небольшие образцы промышленных конструкций. К примеру, компания «Чистый дом» из Уссурийска представит чистящие средства собственного производства. «Открытие витрин поспособствует укреплению торговых связей между нашими регионами, взаимному продвижению продукции. Жителям Кореи нравятся многие приморские товары – продукты питания, медицинское оборудование, косметика, морепродукты. Все это, надеюсь, скоро будет представлено у нас в офисе, и мы познакомим с этими товарами наш бизнес», – сказал генеральный директор Агентства развития бизнеса провинции Кангвон Ли Сынг Соб. Продукция в витринах будет постоянно обновляться. Производители могут представить там широкий спектр товаров – промышленные изделия, товары народного потребления и продукты питания (в случае скоропортящихся товаров принимаются 3D-модели). Также есть возможность презентовать услуги – туристические или медицинские. Отметим, что открытие витрин в Приморье и южнокрейской провинции Кангвон – первый шаг в реализации долгосрочного международного проекта по поддержке малых предприятий-экспортеров, концепцию которого губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил на Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (СВА) в октябре прошлого года: создать пятисторонние презентационные центры в регионах стран СВА – России (Приморье), Китае, Южной Корее, Японии и Монголии. «Предлагаю ряд мер, которые выведут сотрудничество между нашими территориями на новый уровень. Создать центры торговли товарами наших региональных производителей для стимулирования экспорта и содействия продвижения промышленной продукции на рынки регионов-партнеров», – заявил Олег Кожемяко. Идея заключается в том, чтобы в Приморье и в каждой из этих стран появились постоянно действующие площадки, где предприниматели из регионов-участников смогли бы представлять свою продукцию, вести переговоры с потенциальными партнерами. Все выставочные центры должны быть пятисторонними – по числу стран-участников. Напомним, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели Российский экспортный центр и центр «Мой бизнес» в Приморском крае предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги. Приморские предприниматели, желающие представить свою продукцию в южнокорейской витрине, могут обращаться в центр «Мой бизнес» по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, телефон: 8 (423) 279-59-09. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter