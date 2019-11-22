Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре

Руководителя дорожно-строительной фирмы подозревают в том, что в ночь с 28 на 29 октября он вместе с сообщником вылили дизтопливо на три центральные улицы – проспект Первостроителей, Васянина и Шиханова, на которых только что уложили новый асфальт. После этого на двух улиц асфаль пришлось перекладывать заново, а на одной частично.