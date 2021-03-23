Три миллиона рублей без залога дают предпринимателям Приморья

Представители малого и среднего бизнеса Приморья могут получить микрозаймы до трёх миллионов рублей без поручителей по льготной ставке до 4,5% годовых. Сделать это можно в Фонде развития предпринимательства и промышленности Приморского края.

Специалисты правительства региона отметили, что оформить микрозайм смогут компании, которые имеют устойчивое финансовое положение, деловую репутацию и положительную кредитную историю за два последних года, а также зарегистрированные за последний год стартапы с нулевой кредитной историей. «Для начинающих предпринимателей, которые зарегистрировали ИП или ООО в течение месяца, мы подготовили специальный продукт „Старт“. По нему можно получить до пяти миллионов рублей по ставке, равной ключевой ставке Банка России, — на сегодня это 4,5%. Это максимальная ставка, по которой мы сейчас предоставляем микрозаймы. „Стартапы“ могут направить средства как на пополнение оборотных средств, так и на покупку действующего бизнеса или франшизы, на первоначальный взнос по договору лизинга и другие цели», — рассказала директор МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» Елена Карионова. Для бизнеса, зарегистрированного в одном из девяти моногородов Приморья, предусмотрены еще более выгодные условия — они могут получить микрозайм до трёх миллионов рублей без залога по ставке 2,25% годовых. В Фонде развития предпринимательства и промышленности Приморья представители бизнеса могут получить микрозайм практически на любые цели: покупка оборудования, его доставка, модернизация, пополнение оборотных средств, рефинансирование ранее полученных банковских кредитов. «Список документов, необходимых для получения микрозайма, размещен на сайте www.mfoprim.ru. Для удобства действующего бизнеса мы предлагаем сначала заполнить одну форму — приложение № 14 „Финансовые показатели деятельности“ — и отправить ее на info@mfoprim.ru. Мы рассмотрим ее в течение дня и дадим предварительную обратную связь по возможной сумме микрозайма», — отметила глава кредитного отдела фонда Галина Корпусенко. Подробную информацию можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Стоит отметить, что микрокредитная компания была учреждена правительством Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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