Во Владивостоке бизнесменам предлагают льготную аренду

Как уточнили в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, речь идет о семи нежилых помещениях во Владивостоке, которые включили в перечень краевого имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП, в дополнение к 13 объектам, включенным туда ранее.
В первый год плата за эти объекты вносится в размере 40% от арендной платы в месяц, во второй год — 60%, в третий год — 80%, в четвертый и далее — 100%.
Новые арендные помещения расположены в основном на ул. Адм. Горшкова, один объект на ул. Новожилова. Подробнее о них можно узнать из перечня краевого имущества на сайте правительства региона.