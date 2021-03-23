Во Владивостоке бизнесменам предлагают льготную аренду

Во Владивостоке бизнесменам предлагают льготную аренду

Сегодня, 13:15БизнесФото: Медиахолдинг1MiВ первый год плата вносится в размере 40% от арендной платы в месяц
Во Владивостоке предприниматели могут арендовать помещения по льготной ставке. Это объекты государственного и муниципального имущества.

Как уточнили в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, речь идет о семи нежилых помещениях во Владивостоке, которые включили в перечень краевого имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП, в дополнение к 13 объектам, включенным туда ранее.

В первый год плата за эти объекты вносится в размере 40% от арендной платы в месяц, во второй год — 60%, в третий год — 80%, в четвертый и далее — 100%.

Новые арендные помещения расположены в основном на ул. Адм. Горшкова, один объект на ул. Новожилова. Подробнее о них можно узнать из перечня краевого имущества на сайте правительства региона.

Сюжеты:
Приморье
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