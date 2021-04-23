Приём заявок на летний фестиваль VLADIFOODSTREET во Владивостоке продлили до конца апреля

Фестиваль еды и гастрономии под открытым небом VLADIFOODSTREET начнётся летом во Владивостоке и продлится до осени. Для приморских компаний продлили срок приёма заявок — предприниматели могут заявить о своём участии до 30 апреля.

«К участию приглашают приморские компании, готовые представить гастрономический проект в одной из нескольких видов кухонь — азиатская, американская, итальянская, мексиканская, ближневосточная, японская, индийская, русская, морепродукты, напитки и сладости. Победители смогут разместиться в одном из шести специально оборудованных домиков на пешеходной части улицы Адмирала Фокина», — рассказали в правительстве Приморья. Чтобы принять участие, необходимо указать в заявке юридические данные компании и прикрепить к ним презентацию вашего проекта — предлагаемые стенд и меню будут учтены экспертной комиссией при определении участников фестиваля. Стоит отметить, что платить за домики не придётся, но необходимо внести организационный взнос на уборку и охрану территории. Дополнительную информацию и полные правила участия можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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