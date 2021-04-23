Приём заявок на летний фестиваль VLADIFOODSTREET во Владивостоке продлили до конца апреля

Приём заявок на летний фестиваль VLADIFOODSTREET во Владивостоке продлили до конца апреля
Приём заявок на летний фестиваль VLADIFOODSTREET во Владивостоке продлили до конца апреля
Сегодня, 11:33БизнесФото: primorsky.ru
Фестиваль еды и гастрономии под открытым небом VLADIFOODSTREET начнётся летом во Владивостоке и продлится до осени. Для приморских компаний продлили срок приёма заявок — предприниматели могут заявить о своём участии до 30 апреля.

«К участию приглашают приморские компании, готовые представить гастрономический проект в одной из нескольких видов кухонь — азиатская, американская, итальянская, мексиканская, ближневосточная, японская, индийская, русская, морепродукты, напитки и сладости. Победители смогут разместиться в одном из шести специально оборудованных домиков на пешеходной части улицы Адмирала Фокина», — рассказали в правительстве Приморья.

Чтобы принять участие, необходимо указать в заявке юридические данные компании и прикрепить к ним презентацию вашего проекта — предлагаемые стенд и меню будут учтены экспертной комиссией при определении участников фестиваля.

Стоит отметить, что платить за домики не придётся, но необходимо внести организационный взнос на уборку и охрану территории.

Дополнительную информацию и полные правила участия можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Сюжеты:
Приморский край
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