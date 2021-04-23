Тихоокеанский туристский форум пройдёт во Владивостоке в очном формате

В столице Приморья в период с 27 по 30 мая пройдёт Тихоокеанский туристский форум (ТТФ), главной темой которого в 2021 году станет событийный туризм. В краевом правительстве отметили, что мероприятие пройдёт в сокращённом, но очном формате.

В агентстве по туризму Приморского края рассказали, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 форум прошел в онлайн-формате — это позволило привлечь большое количество участников со всего Дальнего Востока. В 2021 году появилась возможность вернуться к привычной форме проведения мероприятия. «Основной темой ТТФ в 2021 году станет событийный туризм. В ближайший сезон популярность внутреннего туризма будет только расти, и событийному туризму будут отводить ключевую роль. Тихоокеанский туристский форум станет важной коммуникационной площадкой на Дальнем Востоке для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события», — рассказал зампред правительства региона Константин Шестаков. По словам специалистов, Приморский край давно и хорошо известен в России своими беговыми марафонами, гастрономическими фестивалями и культурными событиями. Регион занимает значимую позицию на событийной карте России, и он готов перенимать опыт коллег из других субъектов. Форум объединит образовательную функцию и дискуссионную площадку — это позволит выработать новую стратегии продвижения всего региона. «На возвращение зарубежного потока туристов в ближайшей перспективе рассчитывать не стоит, поэтому сейчас, как и в дальнейшем, важно работать с отечественными туристами. Внутренний туризм будет на подъеме, дальневосточным регионам нужно бороться за каждого гостя, для этого необходимо все время учиться, перенимать опыт наших коллег из других субъектов. Уже несколько лет подряд, как в офлайн, так и в онлайн-формате мы делали акцент именно на образовательную составляющую и получили хороший отклик от участников форума. Мы готовы привлекать лучших спикеров и обсуждать важные для нашего региона темы, вместе вырабатывать пути решения текущих проблем. Я надеюсь, что первая такая живая встреча после трудного года пройдет с успехом и всем нам на пользу», — заявил глава агентства по туризму Приморья Владимир Щур. Тема событийного туризма комплексная, поэтому параллельно с главным событием форума пройдут обучающие семинары по направлениям «маркетинг» и «гастрономия». Организаторы форума привлекут во Владивосток известных спикеров, коучей, предпринимателей, журналистов и блогеров. Еще одним важным направлением станет актуальная для туризма тема Big data. «С развитием технологий мы оказались в потоке информации, которую нужно структурировать и изучать. Благодаря все тем же технологиям мы можем работать с большими данными и делать важные выводы о нашем бизнесе и туристах. Такая аналитическая работа должна проходить в любой компании, без учета ее размера. Мы должны стать более технологичными, поэтому хотим провести сессию по Big data со специалистами, которые расскажут, как работать с поступающей к нам информацией и составить цифровой портрет туриста», — уточнил Щур. В рамках деловой программы туристского форума запланирован масштабный гастрономический блок. Кроме мастер-классов и семинаров на площадке мероприятия состоится важная для продвижения региона проектно-учебная лаборатория региональной кухни под эгидой проекта «Гастрономическая карта России». Лаборатория соберет лучших поваров Приморского края. Организаторы обещают привезти во Владивосток ведущих спикеров в сфере гастрономии. Тихоокеанский туристский форум пройдет на острове Русский в Дальневосточном федеральном университете и традиционно соберет представителей всех регионов ДФО. Принять участие в мероприятиях форума можно абсолютно бесплатно — для этого достаточно зарегистрироваться на сайте. Там же можно ознакомиться с программой мероприятия.

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