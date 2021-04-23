Вузы Приморья предложат абитуриентам более 7,5 тысяч бюджетных мест

Абитуриентам Приморского края предложат 7 635 бюджетных мест в региональных вузах в 2021 году — это на 900 больше, чем в предыдущем. Работа по улучшению доступности высшего образования проводится в рамках поручения президента РФ.

По словам Владимира Путина, около 60% выпускников школ в этом году смогут поступить на бюджетные места в вузах. В министерстве образования Приморья отметили, что регион активно работает в этом направлении — ежегодно школьники получают все больше возможностей для бесплатного высшего образования. В 2021 году вузы края предложат на 900 бюджетных мест больше, чем в 2020. Большая часть бюджетных мест выделена по образовательным направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» — 744, «Информатика и вычислительная техника» — 586, «Клиническая медицина» — 498, «Экономика и управление» — 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 419, «Образование и педагогические науки» — 327. «Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности», — рассказали в краевом минобре. По словам президента во время послания Федеральному Собрания, доступность бесплатного образования будет увеличиваться. «В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», — заключил Владимир Путин.

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