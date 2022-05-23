Предпринимателей Приморья ждут на семинарах, форуме и фабрике брендов

В сформированный краевой властью региональный план поддержки экономики в вошло более 100 налоговых и неналоговых мер поддержки по 17 отраслям. Из них в марте внедрили 24 меры, в частности: снизили ставку в микрокредитной компании — теперь участники внешнеэкономической деятельности, предприятия в сфере сельского хозяйства и промышленности, IT-компании, а также получатели имущественной поддержки могут рассчитывать на кредиты по ставке 3-12% годовых. По займам микрокредитной организации для малого и среднего предпринимательства установлена возможность отсрочки платежей до 6 месяцев. А уже 8 апреля правительство Приморского края одобрило дополнительно 36 мер поддержки. В их числе — субсидии на поддержку аграриев, субсидии и компенсации туристическим организациям, компенсация коммунальных платежей кинотеатрам.