Морской порт «Аврора»: безопасность и экологичность ключевой приоритет

Напомним, несколько лет назад компанией «КОУЛСТАР» был разработан инвестиционный проект по строительству морского порта «Аврора» в районе бухты Безымянной (ЗАТО Фокино). На протяжении трёх лет специалисты компании вели переговоры с властями Приморского края, отвечали на вопросы, обсуждали перспективы. В итоге краевые власти одобрили строительство морского порта «Аврора».
В компании «КОУЛСТАР» посчитали, что приморцы должны получать информацию о строительстве порта из первых уст, оперативно и открыто. Именно поэтому посчитали важным выстроить подобную «обратную связь» на постоянной основе, используя коммуникацию в telegram-канале «Морской порт «Аврора».
Сегодня компания «КОУЛСТАР» завершила работы по разработке основных технических решений и приступила к инженерным изысканиям. На ближайший год запланированы следующие работы: разработка проектной документации, прохождение Государственной экологической экспертизы, а также Государственной экспертизы проектной документации.
Начало строительства намечено на 2023 год.
В компании подчёркивают, что намерены реализовывать проект исключительно с соблюдением всех законов и получением необходимой документации.
— Государственные органы, надзорные органы, местные жители, представители СМИ — каждый из них должны убедиться, что инвестор требователен к соблюдению всех установленных норм и правил. Безопасность проекта, его экологичность — ключевой приоритет, который будет соблюдаться беспрекословно, — заверили в компании «КОУЛСТАР».
Напомним, морской порт «Аврора» — часть большого проекта компании «КОУЛСТАР» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области, Республике Хакасии и экспорту угля в страны АТР. Инвестиции в проект оцениваются в 783 миллиарда рублей. Пропускная способность нового порта составит около 35 миллионов тонн в год. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, проект, который планируется реализовать до 2030 года, даст краю более 500 новых рабочих мест. Инвестор намерен при строительстве порта использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.