Морской порт «Аврора»: безопасность и экологичность ключевой приоритет

Напомним, морской порт «Аврора» — часть большого проекта компании «КОУЛСТАР» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области, Республике Хакасии и экспорту угля в страны АТР. Инвестиции в проект оцениваются в 783 миллиарда рублей. Пропускная способность нового порта составит около 35 миллионов тонн в год. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, проект, который планируется реализовать до 2030 года, даст краю более 500 новых рабочих мест. Инвестор намерен при строительстве порта использовать современные технологии и обеспечить соблюдение всех требований промышленной и экологической безопасности.