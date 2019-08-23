Аэропорт Благовещенск готов к строительству новой взлётно-посадочной полосы

"К сожалению, строительный сезон частично уже упущен, вины региона в этом нет, но главное, что все-таки в этом году мы начнем реконструкцию аэропортового комплекса. Работы много, нельзя терять время, в первую очередь важно четко определиться с перечнем работ и планом выполнения их на этот год, чтобы с основным объемом мы зашли в следующем году" - добавил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.